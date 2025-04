Bieg Rossmann Run z aplikacją dla 500 tys. biegaczy

Moda na wiosnę i lato. Wyjątkowy pokaz wśród kamiennego minimalizmu. To będzie trendy w tym sezonie

Jak dołączyć do biegu?

To będzie rekord! W tym roku zwiększyliśmy limit uczestników z 300 tys. do aż 500 tys. Tegoroczny Bieg Rossmann Run z aplikacją odbędzie się w sobotę 24 maja. Maksymalny dystans 10 km można przebiec w dowolnym miejscu o dowolnej godzinie. Pobiegnijcie w swoim tempie. Limit czasowy na pokonanie pełnej trasy to 2 godz. Za każdy 1 km przysługuje 5-procentowy rabat na stacjonarne zakupy w Rossmannie. Łatwo policzyć, że za 10 km otrzyma się zniżkę w wysokości 50 proc. Dla dowcipnych mamy przestrogę. Nie można korzystać z roweru, auta, pociągu, autostopu, hulajnogi lub powozu konnego. Nie zapomnijcie o tym szczególe!

Aby wziąć udział Biegu Rossmann Run należy pobrać apkę Rossmann PL, dołączyć do Klubu Rossmann i wybrać kartę biegu w aplikacji, która przeniesie biegacza do formularza zapisów. Tam już tylko szybkie cztery kroki dzielą go od zapisania się na bieg i… gotowe. W połowie kwietnia wyślemy wszystkim informację o aplikacji biegowej Rossmann Run, z którą zawodnicy zarejestrują swój dystans i czas. Aplikacja będzie konieczna, aby wziąć udział w zabawie.

„Biegam, bo…” – jeden bieg, wiele historii

Dlaczego ten bieg jest wyjątkowy? Bo daje tysiące powodów do okazania miłości sobie i swojemu ciału. W sobotę 24 maja wygra każdy. Najważniejsza jest wewnętrzna motywacja każdego startującego, żeby założyć sportowe buty, ulubioną koszulkę i pójść biegać. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Biegam, bo…”. Jeden bieg łączy wiele historii. Dla części uczestników będzie się wiązał z chęcią zaliczenia kolejnej imprezy sportowej lub ustanowienia nowej życiówki. Inni potraktują go jak dobrą zabawę, bo bieganie to np. wspólny czas ze znajomymi, poznawanie nowych miejsc, chwile na bycie z samym sobą, czy… pretekst, żeby z czystym sumieniem zjeść ulubioną słodycz.

Nowością w tym roku są biegowe drużyny-drogerie. Rejestrując się na bieg, uczestnik dołącza do wybranej przez siebie drogerii, np. tej, w której najczęściej robi zakupy. Najaktywniejsze drużyny mają szansę na nagrody. Choć 24 maja większość osób pobiegnie indywidualnie, to dzięki aplikacji połączy Was wybrana drogeria, której będziecie dumnym reprezentantem.

Wsparcie dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

Wpłaty od uczestników biegu w całości trafią do Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na realizację projektu „Sport – Twoja Siła”. Biegacze wpłacają minimum 5 zł, ale mogą dowolnie zwiększyć tę kwotę. Projekt polega na organizacji warsztatów-obozów sportowych, w ramach których (w latach 2025 – 2027) prowadzone będą treningi sportowe, konsultacje z fizjoterapeutą/masażystą oraz zajęcia z psychologiem (pedagogiem/coachem). Dzięki zaangażowaniu operatora płatności - Przelewy24, 100% wpłat będzie przeznaczonych na projekt "Sport - Twoja Siła" i realizację działań PKPar.