Wednesday i Enid będą parą? Jenna Ortega zdradziła plany na 2. sezon „Wednesday”

Przygody Wednesday Addams nie skończą się na jednym sezonie. Choć Netflix jeszcze nie zamówił kolejnego, to raczej nikt nie ma wątpliwości, że „Wednesday 2” powstanie. Taniec Wednesday, cytaty i pewność siebie córki Addamsów a także jej przyjaciół fascynują mnóstwo osób i raczej nikt nie będzie chciał zrezygnować z kury znoszącej złote jajka. Podczas, gdy trwają negocjacje dotyczące produkcji drugiego sezonu, twórcy „Wednesday” zdradzili na czym skupia się w kolejnym sezonie.

Wednesday 2. O czym będzie?

Showrunnerzy Al Gough i Miles Millar udzielili wywiadu „The Hollywood Reporter” i zdradzili w jakim kierunku pójdą w kolejnym sezonie.

- „Wednesday” to serial o kobiecej przyjaźni, którą pokazujemy na przykładzie Wednesday i Enid. Wiemy, że widzowie bardzo polubili te postacie i identyfikują się z nimi, to dla nas duże wyróżnienie i pole do popisu. Skoro Wednesday doświadczyła już prawdziwej przyjaźni i dała się przytulić to sprawdźmy co zrobi z tym dalej. To będzie pomost pomiędzy pierwszym a drugim sezonem – powiedział Al Gough w „The Hollywood Reporter”. Więcej o planach twóreców na drugi sezon „Wednesday” piszemy TU.

Wednesday i Enid będą parą? Jenna Ortega zdradziła plany na kolejny sezon „Wednesday”

Podczas, gdy twórcy serialu zamierzają postawić na przyjaźń w kolejnym sezonie, to aktorka, która wcieliła się w główną rolę marzy o tym, by pójść krok dalej. Jenna Ortega, która brawurowo zagrała Wednesday Addams w wywiadzie dla „PRIDE" zasugerowała, że jej bohaterka powinna być biseksualna i spróbowała nawiązać głębszą, miłosną relację ze swoją współlokatorką – Enid. „Tak mogłoby być w idealnym świecie” – powiedziała dla „PRIDE". W „MTV News" Jenna Ortega wyjaśniła, że nie widzi na razie szans na związek swojej bohaterki z jakimkolwiek mężczyzną.

- Teraz, kiedy Tyler wypadł z gry, czuję, że przez jakiś czas nie będzie chłopaków wokół Wednesday. Czuję, że ona i Xavier potrzebują bezpieczeństwa i spokoju. Myślę, że jest tam szansa na naprawdę słodki, platoniczny związek – wyjaśniła aktorka.

Kiedy premiera drugiego sezonu Wednesday na Netflix?

Jak informuje portal Deadline, to że powstanie drugi sezon serialu jest pewne. Jednak Netflix wciąż nie podaje daty premiery ani konkretnych informacji ponieważ trwają negocjacje. Wszystko dlatego, że za serial „Wednesday" odpowiada MGM czyli firma produkcyjna, którą niedawno kupił Amazon. A dla Amazon Prime Video kontynuacja hitowego serialu „Wednesday" na Netfliksie byłaby sporą konkurencją. Na szczęście dla fanów, firma zamierza jednak prowadzić interesy także z innymi dystrybutorami. Dlatego jak podaje Deadline negocjacje trwają. Ale eksperci przewidują datę premiery pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku.

Wednesday 2 - obsada. Kto zagra w kolejnym sezonie?

Choć nie ma jeszcze oficjalnych informacji, dotyczących drugiego sezonu, to wiadomo, że Jenna Ortega wróci jako Wednesday. Możemy również spodziewać się powrotu Emmy Myers jako Enid Sinclair. A poza tym? Percy Hynes White jako Xaviera Thorpe, Joy Sunday jako Bianca Barclay, Catherine Zeta-Jones jako Morticia Addams, Luis Guzmán jako Gomez Addams, Isaac Ordonez jako Pugsley Addams i Fred Armisen jako wujek Fester.

Źródło: Glamur.uk

