Drugi sezon serialu „Wednesday” nie został jeszcze potwierdzony, Netflix prowadzi rozmowy z w tej sprawie o czym pisaliśmy TU. Jednak twórcy produkcji o córce Addamsów mają już plan na kolejną serię. Al Gough i Miles Millar udzielili obszernego wywiadu i zdradzili na czym skupią się w następnych odcinkach.

Wednesday Addams powróci. Wiemy o czym będzie 2. sezon

Serial „Wednesday” zrobił prawdziwą furorę na całym świecie. Przygody dumnej i charakternej nastolatki – córki państwa Addams (w tej roli Jenna Ortega) z zapartym tchem oglądali mali i duzi. Taki był plan twórców serialu, którzy przy tworzeniu czerpali z kultowego filmu „Rodzina Addamsów” ale także z Harry'ego Pottera i Percy'ego Jacksona oraz powieści Agathy Christie czy Stephana Kinga. Showrunnerzy Al Gough i Miles Millar udzielili wywiadu „The Hollywood Reporter” i zdradzili w jakim kierunku pójdą w kolejnym sezonie.

- Chcemy pogłębić i nieco skomplikować relacje naszych bohaterów. Zamknięta szkoła daje nam sporo możliwości fabularnych. „Wednesday” to serial o kobiecej przyjaźni, którą pokazujemy na przykładzie Wednesday i Enid. Wiemy, że widzowie bardzo polubili te postacie i identyfikują się z nimi, to dla nas duże wyróżnienie i pole do popisu. Skoro Wednesday doświadczyła już prawdziwej przyjaźni i dała się przytulić to sprawdźmy co zrobi z tym dalej. To będzie pomost pomiędzy pierwszym a drugim sezonem – powiedział Al Gough w „The Hollywood Reporter” i dodał, że możemy liczyć także na rozszerzenie wątku relacji pomiędzy matką a córką czyli Wednesday-Morticia.

Wednesday serial, który uczy, że nie musisz być jak wszyscy

Jak pisaliśmy wyżej serial „Wednesday” szturmem zdobył widzów zarówno tych, którzy mają lat „naście” jak i tych, którzy przekraczają kolejne „dzieścia”. Oprócz doskonałej rozrywki, twórcom udało się także pokazać, że bycie innym niż wszyscy może być dobre.

- Al i ja zawsze kochaliśmy „Rodzinę Addamsów” a w szczególności postać Wednesday. Jesteśmy także ojcami. Więc zdecydowanie czerpaliśmy inspiracje z życia. Udało nam się znaleźć nastoletnią postać, która jest tak wyjątkowa, pewna siebie, inteligentna, dziwna i nie przeprasza za to jaka jest. Wednesday jest jaka jest i dobrze się z tym czuje. To może być inspiracją dla innych nastolatków. Miło jest słyszeć, kiedy nasze córki rozmawiają w taki sposób o tej postaci ze swoimi koleżankami ze szkoły. Mimo całej mroczności, Wednesday w środku jest bardzo pozytywną dziewczyną – zaznaczył Miles Millar w „The Hollywood Reporter”.

Wednesday. O czym jest serial i od którego roku życia można oglądać?

Serial „Wednesday" zadebiutował na Netfliksie w środę 23 listopada 2022. W tydzień po premierze zanotował 400 mln obejrzanych godzin. To rekordowy wynik w historii platformy streamingowej. Produkcja jest skierowana głównie do nastolatków. Netflix zaleca jej oglądanie osobom od 13 roku życia. Serial opowiada o przygodach nastoletniej córki państwa Addams. - Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół — i wrogów — w Akademii Nevermore. Oglądaj bez ograniczeń. Tim Burton reżyseruje ten cudownie mroczny serial autorstwa twórców „Smallville” z Jenną Ortegą („Ty”) w roli głównej – opisuje platforma streamingowa. Obok Jenny Ortegi na ekranie pojawiają się między innymi: Emma Myers (Enid Sinclair), Gwendoline Christie (Dyrektorka Larissa Weems), Christina Ricci (Marilyn Thornhill), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Riki Lindhome (Dr Valerie Kinbott), Jamie McShane ( Szeryf Donovan Galpin), Percy Hynes White ( Xavier Thorpe), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) i Luis Guzmán (Gomez Addams).

