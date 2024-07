Trzy dekady piękna i innowacji

Wakacje to czas przygody. Niech Twoje ubrania będą na nią gotowe

Marka Jan Marini zasłynęła z licznych innowacji na rynku dermokosmetycznym, do najbardziej spektakularnych należą m.in. wprowadzenie pierwszej lipofilowej formy witaminy C, opracowanie pierwszego w historii antyoksydacyjnego filtru przeciwsłonecznego czy połączenie kwasów glikolowego, salicylowego i azelainowego w jeden kompleksowy produkt do stymulacji i odnowy skóry.

Skuteczność wybranych kosmetyków została udokumentowana poprzez niezależne badania naukowe opublikowane na łamach czasopisma Journal of Drugs in Dermatology. Marka nieprzerwanie prowadzi własne badania wśród niezależnych ośrodków badawczych mające na celu potwierdzenie jakości i efektywności gotowych receptur swoich kosmetyków.

Zarówno sama założycielka jak i zespół marki Jan Marini głęboko wierzą w siłę holistycznej pielęgnacji skóry, która opiera się na zindywidualizowanej pielęgnacji domowej, którą uzupełniają zabiegi profesjonalne, o różnych poziomach intensywności - od eksfoliacji enzymatycznych, poprzez bardziej zaawansowane, progresywne peelingi glikolowe (także o różnych poziomach intensywności).

Bardzo szerokie portfolio marki odpowiada na potrzeby współczesnego pacjenta i pozwala na dostosowanie pielęgnacji domowej, a także kuracji profesjonalnych do jego stylu życia. To właśnie sprawia, że produkty marki są bardzo chętnie wybierane przez klientów oczekujących sprawdzonych, bezpiecznych i widocznych rezultatów.

i Autor: materiał prasowy Jan Marini

