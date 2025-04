9 kroków do piekniej skóry. Azjatycka pielęgnacja na jeszcze wyższym poziomie

Od wieków ryż jest nie tylko głównym składnikiem japońskiej diety, ale także sekretem gładkiej i promiennej cery Azjatek. Marka YOSKINE stworzyła linię kosmetyków, która łączy niezwykłe właściwości różnych form ryżu: nawilżającego i rozświetlającego fermentu ryżowego, silnie odżywczego peptydu ryżowego lub wzmacniających protein ryżowych. Oczyszczanie, nawilżanie i ochrona skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych to klucz do zdrowej i promiennej cery – krok po kroku, zgodnie z japońską filozofią harmonii i równowagi. Codzienna pielęgnacja z YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION to nie tylko dbanie o skórę, ale także chwilowa ucieczka od codziennego zgiełku – moment relaksu, który pozwala na połączyć się z naturą. Z każdą aplikacją kosmetyków poczujesz, jak Twoja skóra staje się jedwabiście gładka i odżywiona. YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION to więcej niż kosmetyki - to filozofia pielęgnacji, która zamienia codzienną rutynę w wyjątkowy rytuał piękna.

CREATED WITH ROHTO LABORATORY, JAPAN

ZALECANA KOLEJNOŚĆ PIELĘGNACJI:

Ryżowa woda micelarna Hydrożel do mycia twarzy Olejkowe mleczko do demakijażu Intensywny Peeling Szafirowa Mikrodermabrazja/ Delikatny Peeling Enzymatyczna Eksfoliacja Ryżowy tonik rozświetlający Bogata ryżowa esencja do twarzy Ryżowe serum do twarzy Energetyzujący booster w sztyfcie Ryżowy krem do twarzy

RYŻOWA WODA MICELARNA

Zapewnia skuteczne i łagodne oczyszczanie twarzy. Pozostawia skórę czystą i doskonale nawilżoną. Usuwa makijaż wodoodporny.

Sposób użycia: Nasącz płatek płynem i delikatnie oczyść twarz, oczy i usta.

HYDROŻEL DO MYCIA TWARZY

Oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, nadmiaru sebum oraz odblokowuje pory. Doskonale wygładza pozostawiając skórę miękką w dotyku. Przygotowuje cerę

do dalszych etapów pielęgnacyjnych.

Sposób użycia: Delikatnie rozprowadź na wilgotnej skórze twarzy, omijając okolice oczu. Dokładnie spłucz.

OLEJKOWE MLECZKO DO DEMAKIJAŻU TWARZY I OCZU

Aksamitna konsystencja mleczka otula skórę, zapewniając delikatne i skuteczne usuwanie makijażu, w tym wodoodpornego. Pozostawia skórę doskonale oczyszczoną i świeżą.

Sposób użycia: Nałóż na wacik i delikatnie oczyść twarz, oczy i usta.

INTENSYWNY PEELING SZAFIROWA MIKRODERMABRAZJA

Spektakularnie wyrównuje powierzchnię skóry i odblokowuje pory. Spłyca zmarszczki, wygładza oraz przywraca skórze zdrowy koloryt i promienny wygląd.

Składniki aktywne:

Ferment ryżowy nawilża, wspomaga wyrównanie kolorytu skóry oraz nadaje jej promienny blask.

Kompleks z mikrokryształkami szafiru skutecznie ściera martwe komórki naskórka, odsłaniając młodszą, odczuwalnie gładszą cerę.

Peelingujące ziarna ryżu intensyfikuje efekt wygładzenia, czyniąc skórę jednolitą i matową.

Sposób użycia: 1-2 razy w tygodniu nanieś peeling na oczyszczoną i lekko wilgotną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Omijając okolice oczu, wykonaj delikatny masaż okrężnymi ruchami, a następnie dokładnie spłucz wodą.

DELIKATNY PEELING ENZYMATYCZNA EKSFOLIACJA

Skutecznie złuszcza naskórek, poprawiając kondycję oraz koloryt skóry. Doskonale wygładza, intensywnie nawilża i zmniejsza pory. Działa delikatnie, zapewniając uczucie komfortu i odświeżenia.

Składniki aktywne:

Ferment ryżowy nawilża, wspomaga wyrównanie kolorytu skóry oraz nadaje jej promienny blask.

Proteolityczne bio-enzymy z dyni i papai delikatnie i skutecznie usuwają martwe komórki naskórka oraz niwelują wszelkie niedoskonałości. Pobudzają odnowę komórek, wygładzają zmarszczki i intensywnie nawilżają skórę.

Sposób użycia: 2-3 razy w tygodniu delikatnie rozprowadź na wilgotnej skórze twarzy, omijając okolice oczu. Zostaw na 20 minut lub jako maskę całonocną, a następnie dokładnie spłucz.

RYŻOWY TONIK ROZŚWIETLAJĄCY

3% KOMPLEKS SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

Kompleksowo pielęgnuje skórę. Rozświetla ją i tonizuje. Dzięki formule wzbogaconej kwasem migdałowym doskonale wygładza. Przygotowuje cerę do dalszych etapów pielęgnacyjnych.

Sposób użycia: Nasącz płatek kosmetyczny i przetrzyj twarz, szyję oraz dekolt, omijając okolice oczu. Bez spłukiwania.

BOGATA RYŻOWA ESENCJA DO TWARZY

INNOWACYJNA FAT WATER FORMULA

Intensywnie nawilża, łagodzi i koi. Zapewnienia skórze poczucie komfortu i przywraca równowagę po etapie oczyszczania. Doskonale przygotowuje cerę do kolejnych etapów pielęgnacyjnych, wzmacniając działanie serum i kremu.

Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem wmasuj esencję w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj wraz z innymi kosmetykami z linii Yoskine Japan Pure Rice Infusion.

RYŻOWE SERUM DO TWARZY

Multifunkcyjne serum o zaawansowanej formule, stworzone z myślą o kompleksowej regeneracji i pielęgnacji skóry. Dzięki unikalnemu połączeniu składników aktywnych głęboko nawilża, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry i nadaje jej promienny blask.

Składniki aktywne:

Ferment ryżowy nawilża, wspomaga wyrównanie kolorytu skóry oraz nadaje jej promienny blask.

Beta-Glukan znany ze swoich właściwości łagodzących, działa przeciwstarzeniowo, wspomagając regenerację skóry i poprawiając jej elastyczność.

Prebiotyki wspierają naturalny balans mikrobiomu skóry, wzmacniając jej naturalną odporność i kondycję, dzięki czemu skóra jest bardziej odporna na czynniki zewnętrzne.

Peptydy ryżowe odżywiają, nawilżają i wygładzają skórę, poprawiając jej kondycje.

Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem nałóż serum na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj wraz z innymi kosmetykami z linii Yoskine Japan Pure Rice Infusion.

ENERGETYZUJĄCY BOOSTER W SZTYFCIE WSPOMAGAJĄCY MODELOWANIE OWALU TWARZY

Energetyzujący booster w sztyfcie to innowacyjny produkt, który natychmiast odświeża skórę i wspomaga modelowanie owalu twarzy. Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym, działa ujędrniająco, poprawiając elastyczność i sprężystość skóry. Sztyft jest łatwy w użyciu i idealny do stosowania zarówno w domu, jak i w podróży.

Składniki aktywne:

Proteiny ryżowe wzmacniają barierę ochronną skóry, poprawiają jej elastyczność i nawilżenie.

Betaina działa nawilżająco i łagodzi podrażnienia.

Kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę, wiążąc wodę w naskórku, co zapewnia efekt wygładzenia i ujędrnienia.

Sposób użycia: Przy pomocy sztyftu masuj twarz okrężnymi ruchami. Następnie przesuwaj sztyft lekko pociągając od środka twarzy do zewnątrz.

RYŻOWY KREM DO TWARZY

Zapewnia intensywne nawilżenie i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Dzięki bogatej formule opartej na połączeniu innowacyjnych składników aktywnych, skutecznie wygładza drobne zmarszczki, nadając skórze promienny i świeży wygląd oraz komfort każdego dnia.

Składniki aktywne:

Ferment ryżowy nawilża, wspomaga wyrównanie kolorytu skóry oraz nadaje jej promienny blask.

Beta-Glukan znany ze swoich właściwości łagodzących, działa przeciwstarzeniowo, wspomagając regenerację skóry

i poprawiając jej elastyczność.

Prebiotyki wspierają naturalny balans mikrobiomu skóry, wzmacniając jej naturalną odporność i kondycję, dzięki czemu skóra jest bardziej odporna na czynniki zewnętrzne.

Peptydy ryżowe odżywiają, nawilżają i wygładzają skórę, poprawiając jej kondycje.

Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem nałóż krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Stosuj wraz z innymi kosmetykami z linii Yoskine Japan Pure Rice Infusion.