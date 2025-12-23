O włos od ideału! Najważniejsze trendy włosowe na rok 2026!

NAJMODNIEJSZA FRYZURA 2026? ZDROWE, MIĘKKIE I LŚNIĄCE PASMA

Rytuał pielęgnacyjny od dawna nie ogranicza się już jedynie do szamponu i odżywki — dziś to wieloetapowy rytuał, którego fundamentem jest… skóra głowy. Nowoczesna pielęgnacja włosów czerpie inspiracje ze świata skincare, łącząc zaawansowane formuły z doświadczeniem, które przypomina relaksujące sesje SPA. Trendy skupiają się na odbudowie struktury włosa, wzmacnianiu bariery skóry głowy oraz dostarczaniu składników aktywnych kojarzonych dotąd głównie z pielęgnacją twarzy. Jednocześnie rośnie także świadomość — chcemy wiedzieć, czego naprawdę potrzebują nasze włosy i skóra głowy. I tu właśnie pojawia się Beauty Tech.

OKIEM EKSPERTA

Samodzielne ułożenie planu pielęgnacyjnego może być wyzwaniem. Jak zauważa Agnieszka Adamczewska, ekspertka DOUGLAS: „Skóra twarzy zaczyna się od skóry głowy – to jedna całość, dlatego kondycja włosów zawsze wiąże się ze stanem skóry głowy. Tak jak w pielęgnacji cery, tutaj również kluczowe jest indywidualne podejście i dobór odpowiednich produktów. Podstawą jest oczyszczenie i nawilżenie skóry głowy oraz odbudowa jej płaszcza hydrolipidowego, ponieważ to właśnie tam rozpoczynają się procesy starzenia. Dopiero w kolejnym kroku dobieramy kosmetyki do łodygi włosa – inne dla włosów przesuszonych, inne dla puszących się czy zniszczonych”. Dlatego tak ważna jest konsultacja z ekspertem, który stworzy rytuał pielęgnacyjny dopasowany zarówno do skóry głowy, jak i do włosów. W perfumeriach DOUGLAS eksperci pomagają stworzyć spersonalizowany plan pielęgnacyjny, dopasowany do indywidualnych potrzeb. W ofercie dostępne są profesjonalne produkty znane z salonów fryzjerskich, a doświadczeni specjaliści opracowują kompleksowe programy pielęgnacyjne na miejscu, po szczegółowej analizie skóry przy użyciu urządzenia DOUGLAS Beauty Tech. Indywidualne podejście pozwala dobrać produkty i rytuały idealnie odpowiadające kondycji skóry i włosów.

TREND ALERT 2026: BEAUTY TECH NA SKÓRĘ GŁOWY – PERSONALIZACJA, KTÓRA ZMIENIA WSZYSTKO

To jeden z najważniejszych trendów nadchodzącego roku. Analiza skóry głowy za pomocą zaawansowanych urządzeń Beauty Tech pozwala zdiagnozować jej stan, potrzeby i ewentualne problemy, a następnie dobrać idealnie dopasowane produkty. W perfumeriach DOUGLAS eksperci wykorzystują innowacyjne urządzenie Douglas Beauty Tech, które pozwala dokładnie ocenić kondycję skóry i włosów - od poziomu nawilżenia, przez barierę hydrolipidową, aż po stan cebulek.

Efekt? Rytuał pielęgnacyjny skrojony na miarę, zamiast uniwersalnych rozwiązań. Na konsultacje oraz zabiegi można wygodnie umawiać się poprzez aplikację Booksy, zapewniając sobie pełen komfort.

Rok 2026 to czas haircare 3.0 — pielęgnacji opartej na danych, analizie i technologii. Dopiero mając tę wiedzę, sięgamy po kosmetyki, które naprawdę działają.

TREND ALERT 2026: GLASS HAIR, CZYLI NOWY WYMIAR BLASKU

Trend inspirowany popularną estetyką glass skin przenosi się teraz na włosy. W pielęgnacji na 2026 rok dążymy do uzyskania pasm tak gładkich i lśniących, że odbijają światło niczym idealnie wypolerowana tafla szkła. „Glass hair” staje się nie tylko efektem stylizacji, lecz przede wszystkim wynikiem świadomej, dopasowanej pielęgnacji. Produkty wygładzające, zamykające łuski i odbudowujące włókno włosa, a także formuły z ceramidami, kwasami i proteinami są teraz must have.

Glaze Drops to nabłyszczający olejek do długich, puszących się włosów potrzebujących wygładzenia i połysku. Specjalna formuła z olejkiem z dzikiej róży nadaje włosom wymarzoną sprężystość i piękny blask. Precyzyjna pipetka umożliwia dozowanie potrzebnej ilości olejku, aby włosy były pięknie lśniące i gładkie, a jednocześnie nieobciążone. Włosy nie są tłuste w dotyku. Nałóż kilka kropli, w zależności od długości włosów, na pasma i końce suchych lub osuszonych ręcznikiem włosów. Unikatowa kompozycja energetyzujących nut cytrusowych z luksusowym, charakterystycznym kwiatowym bukietem sprawi, że pielęgnacja stanie się przyjemnym rytuałem. Aby osiągnąć maksymalne rezultaty, używaj w połączeniu z pozostałymi produktami z gamy Gloss Absolu.

KÉRASTASE Gloss Absolu Olejek nabłyszczający Glaze Drops, 230 zł/45 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Superfood Shine Conditioner od Evolve Organic Beauty to bogata odżywka, która rozpieszcza włosy organicznym masłem shea i naturalnymi olejkami, aby zapewnić im intensywne nawilżenie i nadać im nową objętość. Wzmacniająca formuła zawiera również proteiny baobabu, które nadają pasmom blask i chronią je przed plątaniem i puszeniem się. Regularne stosowanie sprawia, że włosy stają się wyraźnie bardziej elastyczne i odporne na codzienne uszkodzenia.

EVOLVE ORGANIC BEAUTY Superfood Shine Odżywka do włosów, 92,71/250 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

TREND ALERT 2026: ZAPACH WE WŁOSACH

W pielęgnacji obok skuteczności coraz większą rolę odgrywają sensoryczność i przyjemność stosowania, dlatego perfumy i mgiełki do włosów stają się stałym elementem codziennej rutyny. Współczesne hair perfumes nie tylko odświeżają fryzurę, ale także wzmacniają jej blask oraz chronią włosy przed nieprzyjemnymi zapachami z otoczenia. Dzięki składnikom pielęgnującym mogą dodatkowo wygładzać pasma, redukować puszenie i nadawać im zdrowy wygląd. Co ważne – nie obciążają włosów, pozostawiając jedynie subtelną, elegancką mgiełkę zapachu.

Ta mgiełka otula włosy i ciało romantyczną, kremową wanilią, tworząc wokół Ciebie subtelną aurę słodyczy. W jej sercu wyczuwalne są nuty nektaru malinowego, cukrowych płatków oraz aksamitnego piżma, które nadają zapachowi głębi i zmysłowego charakteru. To kompozycja, która łączy dziewczęcą lekkość z elegancką delikatnością. Nie obciąża pasm i nie pozostawia śladów na skórze. To wegańska, nietestowana na zwierzętach formuła, która pozwala cieszyć się zapachem w bardziej świadomy, etyczny sposób.

FLORENCE BY MILLS Soft Girl Mgiełka zapachowa do włosów, 69,00 zł/150 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

Nuty pitai, kwiatu pomarańczy, tuberozy i piżma zabiorą Ciebie i Twoje włosy w tropikalną podróż, dzięki pełnemu energii, słońca i egzotycznej świeżości zapachowi. Lekka mgiełka delikatnie otula pasma pozostawiając subtelny aromat, który utrzymuje się przez wiele godzin. Jej pielęgnująca formuła dodatkowo wygładza włosy i nadaje im miękkość, sprawiając, że każda aplikacja staje się chwilą przyjemnego odprężenia.

OUAI Barts Mgiełka do włosów i ciała, 167,79 zł/97 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

TREND ALERT 2026: SIŁA EKSPERCKICH FORMUŁ

Eksperckie produkty z salonów fryzjerskich wchodzą do domowej pielęgnacji. Nowoczesna pielęgnacja opiera się na precyzyjnym działaniu: składnikach aktywnych regenerujących włókno włosa, ceramidach odbudowujących strukturę czy proteinach wzmacniających elastyczność i odporność pasm. Jednak wciąż kluczowe jest świadome podejście – produkty warto wybierać wspólnie z ekspertem, który oceni kondycję skóry głowy i włosów oraz dopasuje formuły do indywidualnych potrzeb.

Hydrate & Refresh to linia produktów do pielęgnacji skóry od Douglas Salon Hair, która koncentruje się na potrzebach włosów suchych i normalnych. Profesjonalne formuły pielęgnacyjne zapewniają intensywne nawilżenie, a także nadają matowym włosom nową świeżość w mgnieniu oka. Maska nawilżająca Hydrate & Refresh intensywnie pielęgnuje i odżywia włosy. Po użyciu włosy są miękkie, zadbane i po prostu mocniejsze. Zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego.

DOUGLAS COLLECTION Salon Hair Maseczka nawilżająca Hydrate & Refresh, 75,00 zł/200 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

No.3 Hair Perfector od Olaplex to zaawansowana kuracja, która widocznie wzmacnia włosy i poprawia ich strukturę. Formuła skutecznie redukuje łamliwość, regeneruje uszkodzone pasma i chroni je przed dalszymi uszkodzeniami. Dzięki temu włosy odzyskują zdrowy wygląd, stają się wyraźnie odbudowane i bardziej odporne. Po zastosowaniu są miękkie, gładkie, łatwiejsze do stylizowania oraz pełne naturalnego blasku.

OLAPLEX No.3 Hair Perfector, 145,00 zł/100 ml