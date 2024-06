Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ręczniki były miękkie? Możesz to zrobić na dwa sposoby

Ocet dodawany do pralki świetnie wspomaga dopieranie uporczywych plam, usuwa brzydkie zapachy z tkanin oraz zapobiega ich sztywnieniu. Często rekomendowany jest do prania ręczników, które mają regularny kontakt z wilgocią. Ocet wykazuje właściwości bakteriobójcze co w przypadku prania ręczników jest istotne. Dodatkowo, ocet świetnie zmiękcza twardą woda i zapobiega powstawaniu kamienia oraz osadów. Znajoma sprzątaczka powiedziała mi, że ocet najlepiej jest wlać do szufladki na płyn do prania. Dzięki temu zostanie on wykorzystany podczas prania właściwego i jego działanie będzie najlepsze. Nie rekomenduje się wlewania octu bezpośrednio do pralki. Częste używanie octu w ten sposób może w niektórych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia gumowych uszczelek w bębnie pralki. Eksperci wskazują jednak, że sporadyczne wlanie octu do bębna pralki nie stanowi dla niej zagrożenia.

Gdzie wlać ocet do płukania ręczników?

Ocet podczas prania ręczników może być także stosowany na etapie płukania. Dodany w ten sposób sprawi, że ręczniki przed długi czas będą miękkie, a materiał nie będzie robił się sztywny. Aby wykorzystać ocet do płukania ręczników należy go wlać do szufladki na płyn do płukania. Dodany na tym etapie ocet nie zostawi nieprzyjemnego zapachu i zostanie dobrze wypłukany z materiału. Na jedno pranie rekomenduje się stosowanie ok. pół szklanki octu.

