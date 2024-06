Gdzie wsypać sodę oczyszczoną do pralki? Wiele osób wciąż nie wie, jak zrobić to prawidłowo. Soda oczyszczona do prania

Gdzie wlać wybielacz do pralki? Nie do tej komory, gdzie wlewa go większość osób. Przez to ubrania się niszczą. Gdzie prawidłowo wlać wybielacz?

Gdzie wsypać sodę oczyszczoną do pralki? W ten sposób zadziała jeszcze lepiej

Naturalne sposoby na pranie biją rekordy popularności. Coraz więcej osób rezygnuje z proszków do prania oraz płynów do płukania na rzecz sody oczyszczonej oraz octu. Te dwa składniki to świetna opcja na naturalne pranie. Pamiętaj jednak, by sody oczyszczonej i octu nigdy nie łączyć ze sobą. W takim przypadku właściwości obu tych składniki są niwelowane przez co taka mieszanka staje się nieskuteczna. Ocet to pralki najlepiej wlać do szuflady na płyn do płukania. A co z sodą oczyszczoną? Tutaj eksperci rekomendują wsyp wsypywanie bezpośrednio do bębna pralki. Na jedno pranie wystarczy kilka łyżek sody oczyszczonej. Ma ona właściwości piorące oraz bakteriobójcze. Świetnie niweluje brzydkie zapachy i wywabia trudne do usunięcia plamy. Soda oczyszczona najlepiej sprawdzi się dodawana do białego prania. Jest delikatnym wybielaczem i rewelacyjnie przywraca białym tkaninom swój kolor.

Czy sodę oczyszczoną można wsypać do szuflady na proszek do prania w pralce?

Soda oczyszczona wsypana do szuflady na proszek to prania to nie błąd. Takie rozwiązanie sprawdzi się podczas czyszczenia pralki. wsyp 3/4 szklanki sody oczyszczonej do komory na proszek i nastaw program piorący z wysoką temperaturą. Soda świetnie doczyści wszystkie zakamarki pralki i zniweluje brzydkie zapachy.

