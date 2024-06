Dlaczego ziemiórki są szkodliwe?

Ziemiórki to niewielkie owady, które mogą przypominać meszki. Najczęściej żerują w kwiatach doniczkowych. Eksperci wskazują, że najbardziej szkodliwe są larwy ziemiórek, które podgryzają pędy i korzenie doprowadzając do osłabienia rośliny. Zaatakowany przez ziemiórki kwiat może całkowicie obumrzeć. Dodatkowo ziemiórki stwarzają dobre środowisko do rozwoju chorób grzybowych. Najczęstszymi objawami żerowania ziemiórek są uschnięte i brązowe liście. W doniczkach najczęściej pojawią się przyniesione ze sklepu Bardzo łatwo wnieść ziemiórki do domu z nowymi roślinami. Szkodniki te rewelacyjnie czują się w warunkach domowych. Służy im ciepłe powietrze oraz wilgotne podłoże roślin.

Wymieszaj te składniki z płynem do naczyń. To najbardziej skuteczny sposób na ziemiórki

Chcesz pozbyć się ziemiórek domowymi sposobami? Najskuteczniejszym wabikiem na ziemiórki jest mieszanka wody, octu oraz płynu do naczyń. W szklance wymieszaj ze sobą te składniki i postaw obok kwiatów, na których żerują ziemiórki. Zapach octu je zwabi, a płyn do naczyń zmniejszy powierzchniowe napięcie wody. Ziemiórki nie będą mogły wydostać się z pułapki i się potopią. Szklankę z octem, wodą oraz płynem do naczyń wymieniaj raz dziennie. Pamiętaj także, by rośliny zaatakowane przez ziemiórki przesadzić do nowej ziemi.

