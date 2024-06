Gdzie wlać ocet do pralki? Prawie każdy robi to źle przez co niszczy swoją pralkę. Sprawdź, jak prawidłowo wlać ocet do pralki, by zadziałał jak proszek i nie zniszczył uszczelki w pralce

Gdzie wlać ocet do pralki? Prawie każdy robi to źle!

Ocet to świetny zamiennika płynów do prania. Posiada on właściwości czyszczące oraz antybakteryjne. Świetnie radzi sobie z trudnymi do usunięcia plamami, a przy tym jest bezpieczny dla tkanin. Coraz więcej miłośników naturalnego prania rekomenduje stosowanie octu. Świetnie zmiękcza on wodę zapobiegając powstawaniu kamienia oraz osadu. Dodatkowo ocet rewelacyjnie chroni tkaniny przed sztywnieniem. Jest świetnym zamiennikiem płynu do płukania.

Wiele osób zastanawia się, gdzie wlać ocet do pralki. Czy do szuflady na płyn do płukania czy bezpośrednio do bębna pralki. Eksperci wskazują, że najlepszym miejscem jest właśnie przegroda na płyn do płukania. Ocet wlewany bezpośrednio do bębna pralki w dużych ilościach i często może doprowadzić do uszkodzenia uszczelki w pralce. Jeżeli robimy to sporadycznie to ocet wlewany do bębna pralki jest bezpieczny w użyciu i nic nie powinno się stać. Lepszym miejscem na ocet jest jednak przegroda na płyn do płukania. Dzięki temu ocet zostanie dodany do prania w ostatnim jego cyklu i będzie dobrze wypłukany z materiałów. Ocet wlany do szufladki na płyn do płukania będzie mógł odpowiednio zadziałać i zmiękczyć tkaniny. Jest to również w pełni bezpieczne da pralki. Rekomenduje się, aby do jednego prania nie stosować więcej niż pół szklanki octu.

