Wlewam 1/2 szklanki zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie ręczników. Są puszyste i czyste. Domowy płyn do prania ręczników

Nowe ręczniki są miękkie, puszyste i z łatwością chłoną wilgoć. Z czasem jednak się zużywają i stają się szorstkie. Dzieje się tak najczęściej wskutek nieprawidłowego prania ręczników. Tu ważne jest stosowanie kilku zasad, które pomogą przedłużyć ich żywotność i funkcjonalność, a co więcej - sprawią, że ręczniki przez długi czas będą puszyste. Ja za poradą znajomej zaczęłam stosować tę mieszankę podczas prania ręczników zamiast tradycyjnego płynu do płukania. Do szuflady na detergenty obok proszku wlewam pół szklanki octu z dodatkiem 5 kropli olejku eterycznego. Nastawiam standardowy program prania ręczników, a po wyjęciu z bębna są czyste i puszyste, jak nowe. Do tego pięknie pachną przez długi czas. Ocet znakomicie oczyszcza włókna z płynu zmiękczającego i sprawia, że tkanina zyskuje puszystość.

Jak prać ręczniki w pralce, aby były miękkie?

Po pierwsze temperatura, w jakiej powinno się prać ręczniki to 60 stopni Celsjusza. Wilgoć powoduje, że stanowią one dobre środowisko do rozwoju bakterii, a w 60 stopniach giną. Z kolei nie zaleca się, aby temperatura prania była wyższa, gdyż wówczas ręczniki tracą puszystość i stają się szorstkie. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest program prania ręczników. Otóż najlepiej wybierać program, który trwa co najmniej 2 godziny, ponieważ taki czas gwarantuje, że wszelkie drobnoustroje zostaną usunięte z tkaniny. Pamiętaj, aby ręczniki prać co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać je w czystości. Wbrew pozorom nie zaleca się również prasowania ręczników, gdyż to zmiękcza jego włókna, przez co staje się mniej puszysty.