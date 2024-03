Wlewam 5 łyżek do pralki i nastawiam pranie ręczników. Po 30 minutach ręczniki są czyste i miękkie. Niezawodny sposób na pranie ręczników bez proszku do prania

Kroję i zalewam wodą, później podlewam bratki na balkonie. Sposób na to, by bratki kwitły aż do lata

Dodaję 5 łyżek do pralki i nastawiam pranie ręczników. Bez proszku do prania i płynu do płukania

W ostatnim czasie naturalne sposoby na sprzątanie i pranie cieszą się coraz większą popularnością. Wiele osób rezygnuje ze sztucznych detergentów na rzecz sposobów naszych babć. Zauważalny jest trend powrotu do domowych sposobów na sprzątanie, a wśród patentów króluje ocet. Możesz go dodawać do czyszczenia kuchni oraz do prania, również ręczników. Mój sposób na pranie ręczników jest nieco inny. Wykorzystuje 2 tanie składniki, które nie tylko rewelacyjnie dopierają ręczniki, ale też sprawiają, że tkaniny nie sztywnieją. Bezpośrednio do pralki dodaję 5 łyżek sody oczyszczona. Środek ten posiada genialnie właściwości bakteriobójcze i wybielające. Chroni tkaniny przed sztywnieniem i pomaga w dopieraniu uciążliwych plam. Soda oczyszczona poradzi sobie z zabrudzeniami oraz bakteriami zbierającymi się na ręcznikach.

Poza sodą oczyszczoną do bębna pralki dodaję również 3 łyżki gliceryny. To absolutny game changer w praniu ręczników. Mieszanka gliceryny oraz wody zmiękcza tkaniny i sprawia, że uprane ręczniki są idealnie miękkie, niemalże puszyste. Gliceryna nie niszczy włókien i zabezpiecza je przed działaniem z zewnątrz. Dodaj sodę oczyszczoną i glicerynę do prania ręczników. Ustaw krótki program piorący na wysokiej temperaturze. Unikaj wysokich obrotów wirowania. Po skończonym praniu Twoje ręczniki będą czyste i miękkie. Sprawdź i sama się przekonaj.

