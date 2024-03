Mieszam 15 g z wodą i namaczam w tym gazę. Powstaje idealny czop na czyszczenie przypalonych paników kuchenki gazowej. Brud i spalenizna magicznie znikają. Sposób na czyszczenie kuchenki

Podsypuję tym hortensje już od marca. To mój sposób na to, by hortensja kwitła zawsze na niebiesko

Czyszczenie kuchenki gazowej to często nie lada wyzwania. Pomiędzy palnikami zbiera się brud, osad z tłuszczu oraz spalenizna powstała w wyniku gotowania. Czysta kuchenka gazowe to nie tylko walory estetyczne, ale także bezpieczeństwo przygotowywanych potraw. Zanim zabierzesz się za czyszczenie palników, sprawdź, czy kuchenka jest wyłączona, a wszystkie palniki są w pozycji wyłączonej. Powierzchnie kuchenki gazowej delikatnie przetrzyj mokrą ściereczką z niewielką ilością płynu do naczyń.

Jak czyścić palniku kuchenki gazowej?

Palniki kuchenki gazowej delikatnie wyjmij. W misce z wodą namocz 15 g (1 łyżka stołowa) sody oczyszczonej oraz 2 łyżki wody. Całość porządnie wymieszaj, by powstała gęsta papka. Przygotuje gazę i zwiń ją rulonik na kształt czopu. Namocz ją w mieszance sody oczyszczonej oraz wody i porządnie przetrzyj zakamarki wokół palników kuchenki gazowej. Odczekaj 15 minut i przemyj całą powierzchnię kuchenki gazowej modą. Odczekaj do wyschnięcia i nałóż palniki. Zrób to dokładnie. Źle nałożone palniki kuchenki gazowej nie będą działały.

