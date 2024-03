Kruszę, wkładam do bębna i nastawiam pranie firanek. Działa jak wybielacz. Moje firanki są śnieżnobiałe jak nowe. Sposób na pranie firan

i Autor: Shutterstock

Wybielanie firan

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak wybielić firanki, aby odzyskały swój dawny wygląd. Niestety na białych firanach szybko uwidacznia się kurz, smog i przez to one szarzeją. Kiedy moje firanki wymagają prania, to kruszę ten produkt, umieszczam go w woreczku, a następnie wkładam do bębna i nastawiam pranie firan. Ten środek działa niczym wybielacz, a moje firanki są jak nowe.