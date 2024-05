i Autor: Instagram Rodzina Clarke

O CO POSZŁO?

Wielka kłótnia w rodzinie pięcioraczków. To czyste szaleństwo! Lepiej nie będzie

W rodzinie pięcioraczków zaczyna dochodzić do poważnych zgrzytów. Dzieci są coraz większe, a co za tym idzie, pojawiają kolejne problemy - każde walczy o uwagę rodziców, a lepiej nie będzie. Mama pięcioraczków pokazuje nie tylko te miłe chwile. Co teraz wydarzyło się w rodzinie Clarke?