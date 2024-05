Odkryłam sposób, jak przestać prasować. Po wyjęciu ubrań z szafy robię z nimi to. Oszczędzam czas, a moje ubrania są wygładzone i bez zagnieceń. Prasowanie bez żelazka

Do spalonego garnka wkładam ręcznik zalewam go tym. Po 30 minutach nie ma śladu po spaleniźnie. Sposób na przypalony garnek, który zadziała, gdy wszystko inne zawiedzie

Odkąd zaczęłam to robić praktycznie nie sięgam po żelazko. Fenomenalny sposób na prasowanie bez żelazka

Nie każdy prasować. Czynność ta zajmuje wiele czasu, a często wiele ubrań i tak dodatkowo trzeba przeprasować przez założeniem. Sama również nie jestem wielką fanką prasowania i staram się to robić jak najrzadziej. Niedawno odkryłam świetny sposób na prasowanie bez żelazka. Pozwala on oszczędzić czas i sprawia, że ubrania są gładkie tuż przed wyjściem. Sposób ten świetnie sprawdzi się w przypadku delikatnych materiałów takich jak len, bawełniane koszulki, wiskoza czy jedwab. Wystarczy, że po wyjęciu ubrania z szafy i delikatnie wysuszysz materiał przy pomocy suszarki do włosów. Gdy są widoczne zagniecenia możesz je delikatnie zwilżyć i następnie wysuszyć. Ciepłe powietrze rozprasuje zagniecenia i sprawi, że materiał będzie wyglądał jak po prasowaniu. Sposób ten nie zawsze sprawdzi się w przypadku cięższy materiałów. Tutaj ciepłe powietrze z suszarki do włosów może być za słabe.

Jak suszyć ubrania, by ich nie prasować

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że suszenie ubrań ma ogromne znaczenie w kontekście ich gniecenia się. Mokre ubrania powinny być wyjmowane z pralki od razu po zakończeniu cyklu piorącego. W ten sposób unikniesz wielu zagnieceń. Przed powieszeniem na suszarce upewnij się, czy ubrania prawidłowo leżą i czy nie robią się zagniecenia. Popraw rękawy, kołnierzyk, a w przypadku zapinanych koszul upewnij się, czy wszystkie guziki są zapięte.

