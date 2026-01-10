Wyprzedaż w DUKA z rabatami do -70% na kolekcje pełne skandynawskiego piękna

Kolekcje objęte wyprzedażą – połączenie sezonowości i ponadczasowości

Zimowa wyprzedaż w DUKA obejmuje zarówno typowo sezonowe kolekcje, jak i linie, które na stałe wpisały się w ofertę marki. To zestawienie pozwala spojrzeć na wyposażenie domu w szerszej perspektywie. Obok dekoracji budujących nastrój konkretnego momentu pojawiają się produkty zaprojektowane tak, by służyć niezależnie od pory roku.

Wspólnym mianownikiem wszystkich kolekcji objętych promocją pozostaje skandynawska filozofia projektowania. Prostota form, funkcjonalność i stonowana estetyka sprawiają, że produkty łatwo łączą się z różnymi stylami wnętrz. Dzięki temu wyprzedaż staje się okazją nie tylko do sezonowych zakupów, lecz także do świadomego uzupełniania domowej przestrzeni o przedmioty, które zachowują swoją aktualność przez lata.

Kolekcja świąteczna DUKA – dekoracje na więcej niż jeden sezon

Wśród produktów objętych zimową wyprzedażą znalazła się kolekcja świąteczna. To elementy świątecznej zastawy stołowej, akcesoria kuchenne i dekoracje zaprojektowane z myślą o tym, by wracać do nich co roku. Stonowana kolorystyka, proste formy i staranne wykończenie sprawiają, że z łatwością wpisują się one w różne aranżacje wnętrz.

Świąteczna kolekcja DUKA podkreśla znaczenie domowych rytuałów, które powtarzają się każdego roku. To przedmioty towarzyszące przygotowaniom, spotkaniom przy stole i spokojnym chwilom spędzanym w gronie najbliższych. Dzięki trwałym materiałom i uniwersalnej estetyce produkty zachowują swój charakter na lata, budując spójną i ciepłą atmosferę w czasie kolejnych świąt.

DUKA Stacked Organic – porcelana inspirowana naturą

Kolekcja DUKA Stacked Organic to propozycja dla osób, które cenią bliskość natury również w przedmiotach codziennego użytku. Kamionkowa porcelana wyróżnia się miękkimi, organicznymi liniami i subtelną fakturą, która nadaje zastawie nowoczesny, a jednocześnie spokojny charakter. To forma, która naturalnie wpisuje się zarówno w codzienne, jak i w bardziej uroczyste aranżacje.

Kolekcja dostępna jest w trzech stonowanych kolorach – piaskowym, turkusowym i bordowym. Taka paleta pozwala swobodnie łączyć poszczególne elementy i budować własne zestawy dopasowane do stylu wnętrza. Linia Stacked Organic została zaprojektowana z myślą o regularnym użytkowaniu. To porcelana, która dobrze wygląda zarówno podczas codziennego posiłku, jak i przy okazji spotkań w większym gronie, zachowując swoją funkcjonalność i estetykę przez długi czas.

Porcelana DUKA Freja – klasyka na co dzień i od święta

Kolekcja Freja to przykład tego, jak klasyczna forma może zachować świeżość i aktualność niezależnie od zmieniających się trendów. Proste linie i wyważone proporcje sprawiają, że ta porcelana dobrze odnajduje się w różnych aranżacjach stołu. To zastawa stołowa zaprojektowana z myślą o uniwersalnym zastosowaniu, bez wyraźnego podziału na codzienność i wyjątkowe okazje.

Freja sprawdza się zarówno podczas zwykłego rodzinnego obiadu, jak i w czasie bardziej doniosłych spotkań. Jej estetyka nie narzuca charakteru, lecz subtelnie go podkreśla, pozwalając skupić się na wspólnych chwilach przy stole. Dzięki solidnemu wykonaniu i ponadczasowemu wzornictwu kolekcja ta pozostaje funkcjonalnym elementem domowej przestrzeni przez lata, naturalnie wpisując się w rytm codziennego życia.

Kolekcja DUKA Lycklig – domowe ciepło w zimowym wydaniu

Świąteczna kolekcja Lycklig została zaprojektowana z myślą o tych momentach, w których dom staje się przestrzenią spokoju i wyciszenia. W jej skład wchodzą elementy porcelany, formy do pieczenia oraz zapachowe akcenty, które wspólnie budują atmosferę sprzyjającą świątecznym zwyczajom. To kolekcja osadzona w idei prostych przyjemności, takich jak wspólne przygotowywanie posiłków czy spokojne wieczory spędzane w domowym zaciszu. To produkty, które naturalnie wpisują się w rytm świątecznych przygotowań i pozwalają budować domową atmosferę opartą na spójności, wygodzie i prostocie.

Porcelana DUKA Gold – subtelna elegancja i wyrafinowane detale

Kolekcja DUKA Gold to propozycja dla osób, które w domowej przestrzeni szukają bardziej wyrafinowanych akcentów. Klasyczne formy talerzy, misek czy filiżanek zostały ozdobione geometrycznymi, pasiastymi wzorami będącymi mocnym trendem w designie. Zdobienia wykonane zostały z mieszanki zawierającej prawdziwe złoto, co czyni tę kolekcję produktem premium o unikalnym wzornictwie. Efekt to elegancki subtelny luksus, który nadaje wnętrzu wyjątkowy charakter.

Porcelana DUKA Gold sprawdzi się zarówno podczas wyjątkowych okazji, jak i w codziennym użytkowaniu. To kolekcja, która pozwala wprowadzić do wnętrza odrobinę elegancji, nie rezygnując z funkcjonalności i ponadczasowego wzornictwa.

Zimowa wyprzedaż jako okazja do zmian we wnętrzu

Zimowa wyprzedaż w DUKA to dobry czas, by odświeżyć wnętrze, uzupełnić zastawę stołową lub sięgnąć po elementy, które przez dłuższy czas pozostawały na liście zakupów. Atrakcyjne rabaty sprawiają, że decyzje te mogą być prostsze, a skandynawski design – jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki.

Promocja obowiązuje do 15 stycznia 2026 roku i obejmuje wybrane kolekcje dostępne we wszystkich salonach DUKA oraz na duka.com. Zimowa wyprzedaż niesie proste przesłanie – dobrze zaprojektowane rzeczy mają sens wtedy, gdy służą na co dzień i zostają z nami na dłużej.