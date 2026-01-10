Na bazarze nauczyli moją babcię prać firanki! Teraz cała rodzina wsypuje do pralki 3 łyżki tego, a firany są białe i pachnące niczym nowe. Pranie firanek

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-10 9:25

Domowy sposób na pranie firanek. Powiedzmy sobie to szczerze, nie ma czystego domu, bez upranych i pachnących firanek. To właśnie one są największymi zbieraczami kurzu i zarazków w całym mieszkaniu. Eksperci wskazują, że firany powinny być prane co najmniej raz na trzy miesiące. Moja babcia kiedyś poznała świetny sposób na domowe pranie firanek. W dobie, gdy na popularności zyskują naturalne metody na sprzątanie, ten sposób króluje u nas w rodzinie. Dodaj to do prania firanek.

Pranie firanek bez prasowania

Autor: Shutterstock Pranie firanek bez prasowania
  • Firanki zbierają kurz i roztocza, wymagając regularnego prania co najmniej raz na trzy miesiące.
  • Babcinym sposobem na wybielanie i usuwanie zabrudzeń jest połączenie kwasku cytrynowego i soli kuchennej.
  • Na tłuste plamy w kuchni skuteczne są namaczanie w proszku do pieczenia lub obsypywanie mąką.
  • Odkryj, jak proste domowe triki przywrócą Twoim firankom czystość i blask bez drogich wybielaczy!

Już 3 łyżki tego wybielą firanki niczym zawodowy wybielacz. Sposób na pranie firanek

Zastanawialiście się kiedykolwiek, ile brudu zbiera się na firanach. Okazuje się, że bardzo dużo. To bez wątpienia firanki są największymi zbieraczami kurzu i roztoczy w całym mieszkaniu. Coraz więcej osób rezygnuje z firanek na oknach. To nie zawsze jest dobre rozwiązanie. Firanki sprawiają, że pomieszczenie staje się bardziej przytulne, a sąsiedzi nie mogą nas podglądać. Bardzo ważne jest jednak regularne pranie firan. Powinno się je prać przynajmniej raz na trzy miesiące, a w mieszkaniach, gdzie są alergicy i małe dzieci nawet częściej. Do prania firanek domowymi sposobami poleca się ocet lub sodę oczyszczoną. Moja babcia miała jednak swój sposób. Zdradził jej go sprzedawca na bazarze wiele lat temu. Okazuje się, że do prania firanek świetnie sprawdzi się połączenie kwasu cytrynowego oraz zwykłej soli kuchennej. Te dwa składniki rozprawią się z zabrudzeniami na firankach oraz delikatnie je wybielą. Wystarczy, że bezpośrednio do bębna pralki wsypiesz 2 łyżki kwasku cytrynowego oraz 1 łyżkę soli kuchennej. Kwasek cytrynowe świetnie dopierze tkaniny i wywabi najgorsze zabrudzenia. Sól kuchenna z kolei zadba o kolor i sprawi, że firanki odzyskają dawną biel.

Wsypuję 1 opakowanie do wody i namaczam firanki. Sposób na tłuste plamy

Firanki, zwłaszcza te kuchenne, często ubrudzone są w tłuszczu. Tego rodzaju zabrudzenia ciężko dobrać, ale po raz kolejny z pomocą przychodzą domowe sposoby. W przypadku tłustych plama na firankach rewelacyjnie sprawdzi się ich namaczanie w proszku do pieczenia lub mące. Wsyp jedno opakowanie proszku do pieczenia na 5 litrów wody i w takiej kąpieli namaczaj firanki. Proszek do pieczenia usunie plamy z rdzy oraz tłusty nalot. Moja babcia zamiast proszku do pieczenia stosowała mąkę. Wystarczy, że mocno zabrudzone firanki pospiesz mąką i zostawisz na kilka godzin. Po tym czasem upierz firanki, jak to robisz zwykle. 

