Domowe patenty

Sposób na pranie firanek, który Ci siądzie! Wrzucam 3 tabletki na jedno pranie i wyjmuję firanki bielsze niż kiedykolwiek. Sposób na samoczynne wybielenie firanek

kaja 8:07

Jak prać firanki, by były one śnieżnobiałe? To niepozorne pytanie okazuje się być sporym problemem, Rozwieszone firanki z czasem żółkną i chłoną zanieczyszczenia z powietrza. Częste pranie też im nie sprzyja i z czasem firany tracą swoją biel. Na szczęście to nie powód to wyrzucenia ich do śmieci. Ten prosty sposób sprawi, że Twoje firanki odzyskają dawną biel i będą idealnie doprane. Wrzuć to do pralki i się przekonaj.