Dodaję do gorącej wody i namaczam białe skarpetki przez 30 minut. Po praniu są śnieżnobiałe jak nowe. Pranie białych skarpet

Dodaję do gorącej wody i namaczam białe skarpetki przez 30 minut. Po praniu są śnieżnobiałe

Białe skarpetki są niezwykle trudne w utrzymaniu ich w czystości. bardzo szybko widać na nich nawet najmniejsze zabrudzenia, a potem ciężko je doprać. W związku z tym wiele osób zastanawia się, jak powinno się prać białe skarpetki, aby były czyste i nie szarzały. Z pewnością pomoże ich wcześniejsze namaczanie, które zmiękczy zabrudzenia i ułatwi ich późniejsze usunięcie w pralce. A w czym najlepiej namaczać białe skarpetki? Świetny przepis na wybielacz do białych rzeczy znalazłam w sieci. "Ta mikstura sprawi, że Twoje białe ubrania odzyskają swój śnieżnobiały kolor, a Ty zapomnisz o plamach!" - czytamy na profilu @_czysta_przyjemnosc na Instagramie. Wystarczy do 2 litrów gorącej wody dodać 1 łyżkę kwasku cytrynowego i 2 czubate łyżki nadwęglanu sodu. W tej mieszance namaczam białe skarpetki przez 30 minut, a następnie piorę w pralce.

Jak prać białe skarpetki, aby były idealnie czyste i nie szarzały?

Skarpetki najlepiej jest prać w pralce na temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i programie przeznaczonym do bawełnianych rzeczy. To gwarantuje, że naprawdę będą czyste. Do proszku do prania można dodać 1 łyżkę nadwęglanu sodu lub sody oczyszczonej, które dodatkowo wybielą tkaninę i ją zmiękczą. Nadwęglan sodu ma doskonałe właściwości czyszczące, wybielające i dezynfekujące.

