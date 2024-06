Nieznany sposób na czystą zmywarkę. Prawie każdy Polak robi to źle! Gdzie umieścić wykałaczkę w zmywarce, gdy urządzenie nie domywa naczyń! Podziękujesz nam za ten sposób

Świetna klimatyzacja w Lidlu za 150 zł! Sąsiedzi przychodzą do mnie schłodzić w czasie upałów. Działa lepiej niż wentylator i schładza powietrze o kilka stopni. Mój must have na lato

Wlewam 1/2 szklanki zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie ręczników. Są puszyste i czyste. Domowy płyn do prania ręczników

Od kiedy wrzucam kilka liści laurowych do wanny, to moje życie nabrało kolorów! Zachwycające efekty kąpieli z wawrzynem. Magiczne właściwości aromaterapii liśćmi laurowymi

Jak chcę odkamienić czajnik to wlewam do niego to zamiast octu. Rozpuszcza kamień jeszcze lepiej niż ocet. Jak szybko odkamienić czajnik?

Co zrobić, gdy zmywarka nie domywa naczyń? Weź wykałaczkę i zacznij działać

Zdarza się, że zmywarka nie domywa naczyń. To jeden z najczęściej pojawiających się błędów, jakie się spotyka. Najczęściej nie jest to żadna poważna usterka i wynika ona głownie z niewłaściwego czyszczenia urządzenia. Jednym z pierwszych kroków, które należy wykonać, gdy zmywarka nie domywa naczyń jest rozkręcenie filtra i dokładne umycie go pod bieżącą wodą. To właśnie na filtrze zbierają się resztki jedzenia, które mogą go zatkać i konsekwencji doprowadzić do awarii. To jednak nie jedyne, co trzeba zrobić.

Innym miejscem, które należy regularnie czyścić w zmywarce są dysze. To przez nie dostarczana jest woda do urządzenia. Dusze mogą zatkać się przez osady i kamień z wody. Brak odpowiedniej ilość podczas mycia może skutkować niewłaściwym rozpuszczaniem się kapsułki do zmywarki i nieprawidłowym płukaniem. Jeden z użytkowników TikToka pokazał, jak szybko i skutecznie wyczyścić dysze w zmywarce. Potrzebujesz jedynie wykałaczki. Ze zmywarki wyjmij szuflady i delikatnie odkręć pokrętła, na którym zamontowane są dysze. Weź wykałaczkę i włóż ją delikatnie w otwory, przez które leci woda. Wykałaczka ma akurat taki rozmiar, że wejdzie w otwór, ale go nie zniszczy. W ten sposób udrożnisz dusze jeżeli zostały one zatkane. Czynność tą wykonuj raz w miesiącu, a unikniesz problemów z niewłaściwym poborem wody przez zmywarkę.

Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni Pytanie 1 z 10 Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę? Sól Pieprz Chili Dalej