Świetna klimatyzacja w Lidlu za 150 zł! Sąsiedzi przychodzą do mnie schłodzić w czasie upałów. Działa lepiej niż wentylator i schładza powietrze o kilka stopni. Mój must have na lato

Klimatyzacja to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej osób. Upalne i parne lata sprawią, że bez klimatyzatora trudno wtrzymać. Problemem są szczególnie tropikalne noce, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. W takich warunkach nie da się wypocząć. Wiele osób decyduje się na zakup przenośnego klimatyzatora. Nie wymaga on specjalistycznego montażu i może być użytkowany w wielu pomieszczeniach. W promocji Lidla znajdziesz przenośną klimatyzację za niewielkie pieniądze. W cenie 159 zł kupisz klimatyzator stołowy Silvercrest. To niewielkie i niepozorne urządzenie świetnie sprawdzi się w średniej wielkości mieszkaniu. Działa na ziemną wodę i lub kostki lodu. Eksperci zalecają, by w takim przypadku sięgać po wodę destylowaną, które nie zawiera kamienia. Zakamieniona woda w klimatyzacji może zniszczyć urządzenie oraz przedostać się do powietrza.

W promocji Lidla znajdziesz klimatyzator stołowy Silvercrest. Posiada on 3 poziomy prędkości i wyposażony jest w funkcję mgiełki. To niepozorne urządzenie, które z powodzeniem schłodzi powietrze w pomieszczeniu. - Łatwy w użyciu, świetne wykonanie (zwłaszcza przy włączonej funkcji mgły), design odpowiedni nawet do stylowego domu. Lekkie, niezbyt głośne, wyraźne sterowanie, po trzech tygodniach użytkowania nie spotkaliśmy jeszcze żadnych negatywów - pisze jeden z użytkowników na stronie Lidla. Stołowy klimatyzator Silvercrest z promocji Lidla wyposażony jest również w światła LED, które świetnie sprawdzą się nocą.

i Autor: materiał prasowy Promocje w Lidlu

