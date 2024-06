Wsypuję do basenu, a woda staje się krystalicznie czysta. Naturalny oczyszczacz wody stosuję regularnie przez całe wakacje

Gdzie wyrzucić puste blistry po lekach? Prawie każdy robi to źle! Do którego pojemnika wrzucić opakowania po lekach?

Kąpiel w basenie w upalny dzień to zbawienie dla większości z nas. Nic dziwnego, że coraz popularniejsze wśród Polaków staje się , umieszczanie w ogrodach przydomowych basenów. I choć z pewnością są ogromnym udogodnieniem, to koniecznością jest dbanie o wodę. Otóż pod wpływem wysokich temperatur z łatwością rozwijają się w niej bakterie i grzyby, a kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie może odbić się na naszym zdrowiu. Dlatego bieżąca filtracja wody lub w przypadku mniejszych basenów, regularne jej wymienianie jest po prostu wymagane. W celu utrzymania czystości wody w basenie wiele osób najczęściej sięga po chlor. To najpopularniejsza metoda oczyszczenia wody basenowej i skuteczna, jednak nie zawsze bezpieczny - w zbyt dużym stężeniu może podrażniać skórę. Dlatego warto zastąpić go kwasem askorbinowym. Kwas askorbinowy redukuje poziom żelaza, który odpowiada za mętnienie wody. Dzięki temu woda staje się krystalicznie czysta.

Jak czyścić basen w ogrodzie?

Jeśli chcesz samodzielnie wyczyścić basen w swoim ogrodzie, to w pierwszej kolejności wyjmij filtry i oczyść je stosując sodę oczyszczoną. Następnie wyłów z wody wszystkie liście i owady. Dopiero teraz wsyp do niej kwas askorbinowy. Do wyczyszczenia wody w basenie potrzebujesz około 60 g kwasu na każdy metr sześcienny wody. Pamiętaj też, aby stosować go regularnie.