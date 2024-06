Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i przecieram kabinę prysznicową! Odkąd poznałam ten sposób, to przestałam wściekać się na kamień i osad. Działa bez sody oczyszczonej. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Mieszam to z wodą i przecieram kabinę prysznicową. Po kamieniu nie ma śladu

Kamień osadzający się na kabinie prysznicowej to nic innego jak wytrącającego się związki mineralne. W wielu polskich domach jest twarda woda, a kamień osadza się praktycznie wszędzie. Niestety, jego usunięcie nie jest proste, a nawet długotrwałe szorowanie na niewiele się zdaje. Klasyczne środki czystości zawodzą. Z pomocą przychodzą naturalne sposoby, które dawniej stosowały nasze babcie. One wiedziały, że jednym z najlepszych środków do czyszczenia jest zwykły ocet. Sprawdza się on w wielu sytuacjach i świetnie doczyszcza trudne zabrudzenia. Od kiedy przetestowałam sposób na czyszczenie kabin prysznicowej przy pomocy octu, to nie robię już tego inaczej. Do butelki z atomizerem wlewam wodę oraz ocet spirytusowy w proporcjach 1:1. Całość porządnie mieszam. Rozpylam mieszankę na zabrudzoną kabinę prysznicową i zostawiam tak na kilkanaście minut. Po tym czasie całość przecieram mokrą ściereczką. Aby efekt był jeszcze lepszy myję kabinę prysznicową płynem do szyb.

Jak poradzić sobie z zaschniętym kamień oraz osadami z wody?

W przypadku zaschniętego i starego kamienia również warto zastosować ocet. Kwas świetnie rozpuszcza kamień. Ja w takim przypadku, pryskam mieszankę octu i wody na zabrudzenia i zostawiam na kilka godzin. Co jakiś czas dodaję octu, aby zabrudzenia na kabinie prysznicowe nie zasychały. Po tym czasie dokładnie szoruję kabinę prysznicową. Podobny (ale delikatniejszy) efekt jak ocet da kwasek cytrynowy.

Jak to wyczyścić?