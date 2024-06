Masz dość prania ręczników w sodzie oczyszczonej? Sprzątaczka zdradziła mi swój sposób. Tak uprane ręczniki są śnieżnobiałe i miękkie. Sposób na pranie ręczników

Wrzucam to do kretowiska, a kret ucieka w popłochu! Przestaje ryć ziemię i kopać kopce! Na dług czas mam spokój z kretem. Sposób na kreta w ogrodzie

Sposób od sprzątaczki na pranie ręczników. Wsypuję 15 g bezpośrednio do pralki

Naturalne sposoby na pranie stają się coraz popularniejsze. W mediach społecznościowych coraz więcej osób rekomenduje sprzątanie z wykorzystaniem domowych sposobów. W przypadku prania ręczników najpopularniejsze jest wykorzystanie octu oraz sody oczyszczonej. To jednak nie jedynie sposoby na naturalne pranie ręczniki. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi, że prawdziwym game changer'em podczas prania ręczników jest sól kuchenna. Wystarczy, że wsypiesz około 15 g (1 łyżka stołowa) bezpośrednio do bębna pralki. Sól rewelacyjnie zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy, co jest szczególnie ważne w przypadku ręczników. Sól kuchenna doskonale wywabia plamy i sprawia, że materiał odzyskuje swój kolor. Dodaj sól do prania ręczników i ustaw pranie, jak zawsze.

Namaczanie ręczników w roztworze soli i octu

Sól kuchenna sprawi się także do namaczania ręczników. Do gorącej wody wsyp kilka łyżek soli i wlej pół szklanki octu. Przez około 2 godziny mocz ręczniki. Ten sposób uchroni je przed blaknięciem i sprawi, że ręczniku po praniu będą idealnie czyste i pachnące. Ocet zabezpieczy materiał przed środkami piorącymi, a sól zadziała jak naturalny odplamiacz.

