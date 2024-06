Wrzucam to do kretowiska, a kret ucieka w popłochu! Przestaje ryć ziemię i kopać kopce! Na dług czas mam spokój z kretem. Sposób na kreta w ogrodzie

Zbieram to w lesie i latem podlewam pomidory. Zbiory liczę w kilogramach! To mój najlepszy nawóz do pomidorów, po którym owoce są soczyste i smakowite. Ekologiczny nawóz do pomidorów

Wrzuć to do kopca, a kret będzie omijał te miejsca szerokim łukiem. Humanitarny sposób na kreta

Aby pozbyć się kreta z ogrodu nie musisz od razu sięgać po pułapki i kupne odstraszacze. Wcześniej warto spróbować naturalnych sposobów. Okazuje się, że kret bardzo nie lubi ludzkich włosów. To nietypowy, ale skuteczny, sposób na pozbycie się kreta z ogrodu. Wystarczy, że ze szczotki zbierzesz włosy i płytko zakopiesz je w ziemi. Odpowiednia głębokość to około 30 cm pod ziemią. Podobnie działa również sierść kotów oraz psów. Krety nie cierpią zapachu włosów i unikają miejsc, gdzie je znajdują. Włosy i sierść możesz również wrzucić bezpośrednio do kopców wykopanych przez kreta. Mały ssak wyniesie się natychmiastowo.

Czy kret jest pod ochroną?

Kret w ogrodzie nie jest pożądany. Choć kret spełnia wiele potrzebnych funkcji, jak spulchnianie gleby, to w przydomowych ogródkach i na działkach traktowany jest jak szkodnik. Podgryza korzenie roślin, co może doprowadzić je do uschnięcia oraz obumarcia. Dodatkowo kopce kreta nie wyglądają estetycznie i niszczą trawnik. W Polsce kret jest objęty częściową ochroną gatunkową. Zgodnie z zapisami ustawy i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej oznacza to, że nie podlega ochronie na terenie: ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów sportowych.

