Sposoby na piękny ogród

Zbieram to w lesie i latem podlewam pomidory. Zbiory liczę w kilogramach! To mój najlepszy nawóz do pomidorów, po którym owoce są soczyste i smakowite. Ekologiczny nawóz do pomidorów

Najlepsze i bardziej skutecznie składniki nawozów do sadzonek znajdziesz w naturze. Sadzonki pomidorów nie potrzebują kupnych i chemicznych nawozów. Z powodzeniem sprawdzi się to, co znajdziesz w lesie lub ogrodzie. Aby pomidory obrodziły w smaczne i soczyste owoce wystarczy, że pójdziesz to lasu i zbierzesz to. Dosłownie w kilkadziesiąt minut przygotujesz nawóz, dzięki któremu zbiory pomidorów będziesz liczyć w kilogramach.