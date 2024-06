Kwiaty, które można sadzić w czerwcu. Przepięknie kwitną i latem zdobią ogród. Kalendarz ogrodnika na czerwiec

Zawsze przed wyjściem z domu spryskuję swoje buty lakierem do włosów. Popularny problem zniknął. Sposób na farbujące buty

Kwiaty, które można sadzić w czerwcu. Przepięknie kwitną

Wielu Polaków pragnie, aby ich ogród przed domem latem zasypał się kolorowymi kwiatami. To dlatego tak chętnie o nie dbamy - nawadniamy, nawozimy, odchwaszczamy, a także wsadzamy nowe odmiany, aby zapewnić różnorodność w ogródku. Większość roślin w ogródkach kwiatowych wysiewanych jest wczesną wiosną. Jeśli jednak przegapiliśmy ten moment, a marzymy o kwiecistym ogrodzie latem to nic straconego. Istnieje wiele kwiatów, które można śmiało siać i wsadzać do gruntu nawet w czerwcu. Ciepłe dni i spora dawka słońca sprawią, że kwiaty będą szybko rosły i bujnie kwitły. Które kwiaty można sadzić w czerwcu? Wśród nich znajduje się kilku ulubieńców Polaków.

Kwiaty w ogrodzie w czerwcu

Czerwcowy siew nasion jest świetnym sposobem na uzupełnienie pustych miejsc na rabatach, które powstają po przekwitnięciu roślin wczesnowiosennych, takich jak tulipany, żonkile, czy hiacynty. To również czas wysiewu roślin dwuletnich. Oto kwiaty, które warto sadzić i wysiewać w czerwcu:

begonie,

pelargonie,

surfinie,

werbeny

petunie,

bakopy,

aksamitki,

maciejki,

lobelie.