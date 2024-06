Mieszam ze sobą te dwa składniki i dodaję wody. Naturalna odżywka do ogórków, która zachęca je do rośnięcia. Po niej ogórki puszczają nowe pędy i owocują. Sposób na ogórki

Tak przygotowuję ekologiczny nawóz do malin i podlewam je raz na 14 dni. Co roku zbieram 7 kg owoców z 3 krzaczków. Czym nawozić maliny?

Oto moja turbo odżywka do ogórków. Mieszam ze sobą te składniki i podlewam krzaczki

Mój dziadek co roku hodował ogórki na działce. Ja również to robię. Moim zdaniem domowa uprawa ogórków nie jest trudna i nawet bardzo początkujący ogrodnik sobie z nią poradzi. Śmiem twierdzić, że ogórki są łatwiejsze w pielęgnacji od pomidorów czy truskawek. Dziadek zawsze podlewał ogórki mlekiem. To była jego sekretna broń na odżywienie sadzonek. Mleko dostarcza roślinom cenny wapń, który przyspiesza procesy wzrostu i sprawia, że rośliny są silniejsze. Sama również przez długi czas korzystałam z tego sposobu, ale w końcu odkryłam lepszy. to domowa odżywka do ogórków, która natychmiastowo pobudzi je do kwitnienia.

Domowa odżywka do ogórków z drożdży i skorupek po jajkach

Połączenie drożdży i skorupek po jajkach sprawi, że ogórki będą rosły jak szalone. Drożdże piekarskie korzystnie wpływają na rośliny i pobudzają procesy wzrostu. Wzmacniają system korzeniowy i chronią przed chorobami. Z kolei skorupki po jajkach świetnie niwelują kwaśne pH gleby, a także zawierają wapń, żelazo, cynk oraz krzem siarkę i fluor. W moździerzu rozgnieć skorupki po jajkach i zalej je wrząca wodą. Całośc odstaw na jeden tydzień. Po tym czasie przecedź mieszankę przez sito i dodaj wodę wymieszaną z drożdżami w proporcjach 1:1. Przed każdym użyciem odżywkę do ogórków rozcieńczaj z wodą w stosunku 1:5. Raz w tygodniu podlewaj nią ziemię wokół ogórków. Efekty zauważysz już po kilku użyciach.

