Rozsypuję to wokół tui i w czerwcu i lipcu podlewam je tak. Dzięki temu zawsze mają wodę i nie usychają. W ten sposób pozbyłam się brązowych pędów tui. Jak pielęgnować tuje?

Rozsypuję to wokół tui. Krzewy są zielone przez całe lato

Jak pielęgnować tuje? Naturalny żywopłot to świetna opcja odgrodzenia się od sąsiadów lub przebiegającej wokół ogrodu drogi. Tuje to najlepsze krzewy, by posadzić je jako naturalną zaporę. Są proste w pielęgnacji i nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym tui jest oczywiście podlewanie. Ma one ogromne znaczenie, zwłaszcza w sezonie letnim, gdy panują upały i świeci intensywne słońce. Wtedy warto zadbać o dodatkowe nawodnienie tui i przygotowanie odpowiedniego podłoża, które nie będzie powodowało zbyt szybkiego wchłaniania się wody. Wystarczy, że wokół każdego krzewu rozsypiesz korę sosnową. Stworzy ona naturalną barierę zapobiegającą utracie wody. Dzięki temu tuje będą miały dłużej dostęp do wody i będą lepiej rosły. Kora sosnowa sprawdzi się zwłaszcza w przypadku suchych i mocno nasłonecznionych stanowisk.

Mieszam to z wodą i podlewam tuje. Dzięki temu krzewy rosną zielone i gęste

Nie powinno się zapominać o regularnym nawożeniu tui. Zabieg ten sprawi, że krzewy będą miały dostęp do potrzebnych im składników odżywczych. Ogrodnicy rekomendują, by tuje podlewać odżywką z gnojówki z pokrzyw. Przygotuj kilka garści świeżej pokrzywy i zalej wodą. Mieszankę odstaw na tydzień. Po tym czasie odżywka jest gotowa. Przed każdym użyciem rozcieńczaj ją z wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj tuje. Podobnie sprawdzi się woda po gotowaniu ziemniaków. Odczekaj aż wystygnie i wylej ją wokół krzewów.

Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników