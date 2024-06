Garściami sypię ten proszek na chodnik i zalewam wrzątkiem. Po kilkudziesięciu minutach nie ma śladu chwastów. Natychmiastowo wypala chwasty. Działa lepiej jak ocet. Jak się pozbyć chwastów?

Mieszam ze sobą te dwa składniki i dodaję wody. Naturalna odżywka do ogórków, która zachęca je do rośnięcia. Po niej ogórki puszczają nowe pędy i owocują. Sposób na ogórki

Chwasty mają niekorzystny wpływ na inne rośliny. Zabierają miejsce oraz wodę, a ich systemy korzeniowe potrafią rozrastać się na duże obszary. Chwasty porastają nie tylko grządki oraz trawniki, ale często pojawiają się także na chodnikach oraz na kostce brukowej. Mogą one doprowadzić do zniszczeń bruku i najzwyczajniej w świecie szpecą. Wiele osób zastanawia się, jak szybko usunąć chwasty z chodnika. Ręczne usuwanie jest skuteczne ale też czasochłonne i męczące. Eksperci w takiej sytuacji często polecają ocet lub sodę oczyszczoną. Okazuje się jednak, że jest o wiele skuteczniejszy sposób. Wystarczy, że kostkę brukową posypiesz zwykłym proszkiem do prania i zalejesz go wrzącą wodą. - Proszek do prania to łagodniejsza alternatywa dla silnych chemicznych środków chwastobójczych, które mogą uszkodzić powierzchnię tarasu lub podjazdu, zwłaszcza jeśli jest on wykonany z delikatnego kamienia — stwierdził ekspert ogrodniczy Tom Clifford cytowany przez portal onet.pl.

Jak działa proszek do prania na chwasty?

Proszek do prania działa w podobny sposób co skrobia, a wrząca woda szkodzi chwastom. Ten sposób praktycznie wypali chwasty i sprawi, że nie będą one nawracały przez dłuższy czas. Pamiętaj jednak, że proszek do prania może zawierać toksyczny dla roślin bor. Sposobu na usuwanie chwastów przy pomocy proszku do prania nie powinno się używać na trawnikach oraz na grządkach. Inne rośliny mogą ucierpieć, jednak w przypadku kostki brukowej lub chodników ten sposób jest bardzo skuteczny.

