Ekologiczne uprawy

Tak przygotowuję ekologiczny nawóz do malin i podlewam je raz na 14 dni. Co roku zbieram 7 kg owoców z 3 krzaczków. Czym nawozić maliny?

Wielu ogrodników zastanawia się czym nawozić maliny, aby latem zebrać obfite plony. Z pewnością tu trzeba zadbać o dostarczenie krzaczkom odpowiedniej ilości składników odżywczych, które je wzmocnią oraz pobudzą do wzrostu i owocowania. Ja od lat przygotowuję ten ekologiczny nawóz do malin i podlewam nim krzaczki co 14 dni. Dzięki niemu zbieram nawet 7 kg owoców z 3 krzaczków.