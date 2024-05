Sypię to pod krzaczkami borówek w maju. Rosną jak szalone i latem calutkie zasypują się owocami. Domowy nawóz do borówek na wiosnę

Wrzucam do 1 litra ciepłej wody i po 6 godzinach spryskuję tym rośliny. Mszyce znikają w 10 sekund. Domowy oprysk na mszyce

Sypię to pod krzaczkami borówek w maju. Rosną jak szalone i latem calutkie zasypują się owocami

Nawożenie borówek wiosną to niemal podstawa w uprawie tych roślin, aby latem mogły obsypać się przepysznymi owocami. Warto stosować odżywki, które wzmocnią krzaczki borówek i tym samym będą je chronić przed chorobami i szkodnikami. Jednak trzeba pamiętać, że borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich unikalnych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Oczywiście doskonałą i ekologiczną opcją jest stosowanie kompostu do nawożenia, jednak jego przygotowanie wymaga czasu. Dlatego, jeśli chcesz już teraz zadbać o krzaczki, aby latem owocowały, wykorzystaj trawę, jako naturalny nawóz do borówek. Wystarczy, że skoszoną trawę obficie ułożysz bezpośrednio pod krzaczkami, a latem będziesz zbierać pełne kosze owoców.

Uprawa borówki amerykańskiej. Co lubi borówka?

Niezwykle ważną, a wręcz kluczową zasadą w uprawie borówki amerykańskiej jest zadbanie o odpowiednią kwaśność gleby. Dlatego wiosną, zanim zaczniemy nawozić borówki, najpierw zadbajmy o zakwaszenie gleby. Tu pomoże domowa mikstura z kwaskiem cytrynowym. Wsyp jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie zamieszaj i podlej ziemię w okolicy borówek.