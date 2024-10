Popołudniowa herbata w warszawskim Hotelu Bristol – Afternoon Tea w każdy czwartek w Barze Kolumnowym

Już 100 g tego z wodą pobudzi marniejącego zamiokulkasa. Na łodygach zazielenią się nowe liście, a roślina będzie silniejsza. Odżywka do zamiokulkasa

Tradycja Afternoon Tea wywodzi się z XIX-wiecznej Anglii, kiedy to księżna Bedford wprowadziła zwyczaj spożywania niezobowiązującego posiłku między obiadem a kolacją. Zyskał on szybko popularność wśród arystokracji jako okazja do chwili wytchnienia oraz towarzyskich spotkań.

W ramach Afternoon Tea w Hotelu Bristol serwowana będzie wykwintna kompozycja herbat Dammann Frères – francuskiej marki, której tradycja sięga 1825 roku. Wśród nich znajdują się między innymi czarna herbata La Tour Eiffel o nutach wanilii, migdałów i róży, oraz orzeźwiająca zielona herbata Sencha Fukamushicha Chiran z delikatnymi nutami warzyw. Dla miłośników herbat owocowych kuszącą propozycją może być Litchi – Citron Vert z hibiskusem, liczi i limonką. Każda herbata została starannie dobrana, aby dopełnić bogaty smak serwowanych przekąsek.

Spotkania przy herbacie w Barze Kolumnowym to również obietnica kulinarnych doznań. W menu przekąsek serwowanych na specjalnej zastawie znalazły się tradycyjne, brytyjskie scones z kremem cytrynowym, konfiturą i śmietanką, a także bardziej wyszukane przekąski, takie jak brioche z wędzonym pstrągiem i kawiorem, sałatka z raków z jajkiem przepiórczym, czy tatar z pieczonego buraka z wędzoną śliwką. W selekcji deserów oprócz migdałowych ciasteczek financier z malinami czy musu pistacjowego nie mogło zabraknąć legendarnego Tortu Bristol.

Popołudniowa herbata to doskonały pretekst do spotkań z przyjaciółmi i celebracji wyjątkowych chwil przy akompaniamencie fortepianu. W ofercie oprócz klasycznej Afternoon Tea, goście mogą wybrać również propozycję z kieliszkiem szampana Perrier Jouët Grand Brut dla uświetnienia wyjątkowych okazji.

