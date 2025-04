Pomysły na pisanki. Naturalne barwniki, dzięki którym wyczarujesz obłędne kolory i wzory

Ten proszek zadziała na skrzydłokwiat niczym steryd na kwitnienie. Rozcieńcz z wodą i wlej do doniczki, a roślina obrodzi w białe kwiaty. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Jednym z najpopularniejszych sposobów na to, jak pomalować jajka w naturalny sposób są łuski cebuli. Jednak metod kolorowania skorupek jest wiele. Do dyspozycji mamy znacznie więcej produktów niż cebula. Oto naturalne sposoby farbowania jajek.

Biorę koniczynę i tworzę piękne wzory. Genialny sposób na naturalne farbowanie jajek. Sposób na malowanie jajek bez barwników

Jeśli chcemy stworzyć ciekawe wzorki na pisankach, możemy użyć kwiatów, trawy lub koniczyny. Potrzebna będzie także stara pończocha, która podtrzyma wzory podczas farbowania. Jeśli chcemy, by na jajku odbił się wzór np. kończyny, przykładamy ją do skorupki, a następnie wkładamy do pończochy i szczelnie związujemy. Tak przygotowane, jaka wkładamy do farbowania. A jeśli chcesz, żeby pisanki ładnie się błyszczały, po zakończonym farbowaniu warto natrzeć skorupkę olejem. Sposoby naturalnego barwienia jaj znajdują się poniżej.

Jak w naturalny sposób zafarbować jajka na niebiesko, zielono, żółto i czerwono? Tak zrobisz naturalne barwniki

Żeby przygotować niebieskie pisanki w naturalny sposób, wystarczy ugotować je w czerwonej kapuście. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, bo kapustę trzeba gotować około pół godziny. 8 minut przed końcem do wody dodajemy 2 łyżki soli i 2 łyżki białego octu spirytusowego oraz surowe jajka. Żeby nasze pisanki zabarwić na żółty kolor za pomocą naturalnych barwników, możemy wykorzystać kurkumę. Ta aromatyczna przyprawa, która pięknie barwi ryż na żółto, taki sam kolor nada jajkom. Jednak to może trochę potrwać. Dlatego na przygotowywanie naturalnych pisanek trzeba przygotować się wcześniej. Potrzebujemy litr wrzątku, 3 łyżki octu oraz 4 łyżki kurkumy i 3 łyżki soli. Do takiego roztworu wkładamy ugotowane na twardo jajka i czekamy kilka godzin, aż uzyskają odpowiedni kolor. Żeby jajka miały różowy kolor, do naturalnego barwienia możemy wykorzystać buraka. Takie pisanki przygotowujemy podobnie jak żółte. Tyle że używamy pół litra wrzątki i pół litra soku z buraka. Różowe jajka uzyskamy w taki sam sposób, jak jajka żółte wykorzystując w tym celu naturalny kolor buraka. Jak pisaliśmy wyżej, czerwony kolor pisanek jest najbardziej popularny, a do jego uzyskania potrzebujemy łupin z cebuli. Przygotowujemy je podobnie jak pisanki niebieskie tyle, że zamiast kapusty używamy dużej ilości łupin z cebuli.

