Niech się mieni! Świąteczna kampania kultowej marki makijażowej

Kosmetyczne pomysły na prezent. Przyznajmy szczerze, październik to nie jest jeszcze czas, kiedy odpalamy "Last Christmas" i ubieramy choinki, jednak z drugiej strony sklepy wystartowały już ze swoimi świątecznymi ofertami i w powietrzu powoli czuć duch nadchodzącego Bożego Narodzenia. Nie sugerujemy wam, byście już teraz biegali w świątecznych swetrach i nucili kolędy, ale listopad to doskonały czas, by zacząć poszukiwania idealnych prezentów dla naszych bliskich. Marki kosmetyczne w tym roku przygotowały wiele ciekawych propozycji.

Charlotte Tilbury Beauty zaprezentowała swoją kampanię na święta, wprowadzając pierwszy w historii marki program „Beauty Show”, w którym występują globalne ikony i ulubieńcy branży. Kampania stworzona w stylu inspirowanym tradycyjnym Royal Variety Show jest prowadzona przez gwiazdy, takie jak Kylie Minogue, Kate Moss i Richard E. Grant, z których każdy wciela się w rolę, która ukazuje niespodziewane talenty w dziedzinie urody i rozrywki.

„Beauty Show” Tilbury celebruje pewność siebie i wyrażanie piękna, łącząc muzykę, rozrywkę, modę i humor. Kampania odzwierciedla ciągłe zaangażowanie Charlotte Tilbury w umożliwienie ludziom na całym świecie wyrażania siebie poprzez piękno. Współpracując z The King’s Trust, marka wspiera młodych ludzi poprzez programy edukacyjne, zatrudnienia i przedsiębiorczości. W Dzień Życzliwości, 13 listopada, 100 procent wpływów ze sprzedaży najlepiej sprzedającego się Magic Cream na stronie internetowej Charlotte Tilbury trafi bezpośrednio do The King’s Trust.

„Beauty Show” podkreśla także misję Charlotte Tilbury, aby wprowadzać transformującą moc branży kosmetycznej do szerszej publiczności. Oprócz ikon urody, takich jak Kate Moss, kampania obejmuje również wschodzące twórczynie cyfrowe, takie jak Leah Halton, Meg Rutherford, May Li i siostrzenica Charlotte, Bella Tilbury.

Kampania świąteczna Charlotte Tilbury Beauty zadebiutuje na całym świecie 13 listopada, a „Beauty Show” ma inspirować widzów świąteczną rozrywką, prezentując mieszankę uznanych i wschodzących talentów, co odzwierciedla zaangażowanie marki w różnorodność i empowerment.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury