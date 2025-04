Nowa era świadomiej pielęgnacji

Women’s history months: perfect match w świecie beauty. Kobieca siła duetu w marce Say Hi

Rozświetlenie i energia – witamina C w nowoczesnej odsłonie

Witamina C to nie tylko klasyk pielęgnacji twarzy. W bestsellerowym mleczku rozświetlającym C-VIT Radiance (250ml/144 zł), ta kultowa substancja staje się sojuszniczką także w pielęgnacji skóry ciała. Zastosowana tu jej nowoczesna forma - 3-O-etylowy kwas askorbinowy - zamknięta w liposomach, działa intensywnie, ale łagodnie: rozświetlając, poprawiając elastyczność i chroniąc skórę przed stresem oksydacyjnym.

„W Sesderma opracowaliśmy kompleksową linię produktów na bazie witaminy C, a dzięki enkapsulacji liposomowej wnika ona w głąb skóry i uwalnia się stopniowo, co zwiększa skuteczność działania i zapobiega fotostarzeniu” – tłumaczy dr Gabriel Serrano, dermatolog i założyciel laboratorium Sesderma. „C-VIT może się pochwalić najbardziej stabilną pochodną witaminy C o najwyższej zdolności penetracji, która jest obecnie dostępna na rynku” – dodaje.

Nic dziwnego, że linia C-VIT zdobyła status bestsellera – to esencja promiennej i młodo wyglądającej skóry, dostępna na wyciągnięcie ręki. Formuła działa bez obciążania skóry, zapewniając naturalny „glow” i pełen komfort przez cały dzień.

Gładkość i odnowa – kwas glikolowy w służbie aksamitnej skóry

Mleczko do ciała Acglicolic (200ml/139zł) to propozycja dla tych, którzy od codziennej pielęgnacji oczekują czegoś więcej niż tylko nawilżenia. Zawarty w nim kwas glikolowy – delikatnie złuszczający alfa-hydroksykwas pozyskiwany z trzciny cukrowej – wygładza, zmiękcza i przywraca świeżość nawet najbardziej wymagającym partiom ciała.

Dzięki zastosowaniu nanotechnologii, formuła jest dobrze tolerowana także przez skórę wrażliwą i reaktywną. To idealne wsparcie w przypadku szorstkości, przesuszenia, rogowacenia okołomieszkowego czy utraty elastyczności – zwłaszcza tam, gdzie standardowe balsamy nie wystarczają.

Modelowanie sylwetki – nowoczesna pielęgnacja antycellulitowa

Cellulit? Sesderma podchodzi do tego tematu z naukową precyzją. Cellulex (147 zł/200ml) to lekki, szybko wchłaniający się żel, który działa na wielu poziomach – wspomaga mikrokrążenie, ma właściwości lipolityczne i drenujące. W składzie znajdziemy kofeinę, karnitynę, rutynę oraz ekstrakt z wąkroty azjatyckiej – składniki znane z silnego działania ujędrniającego i modelującego.

Codzienny rytuał pielęgnacyjny, który działa jak zabieg w domowym zaciszu

Piękna skóra to efekt regularnej troski. Sesderma proponuje rytuał, który łączy rozświetlenie, odnowę i modelowanie sylwetki – bez wychodzenia z domu:

Rano:

C-VIT Radiance Body Milk – dla blasku, elastyczności i ochrony antyoksydacyjnej

Cellulex – na uda, pośladki i inne newralgiczne obszary

Wieczorem (co 2–3 dzień):

Acglicolic Body Milk – dla efektu delikatnego złuszczenia i regeneracji

Cellulex – kontynuacja kuracji antycellulitowej

Dodatkowo: regularny peeling (2 razy w tygodniu) i masaż, np. szczotką na sucho lub rollerem, wzmocnią efekty i uprzyjemnią rytuał.

Technologia jutra, dostępna dziś

Połączenie nowoczesnych technologii, takich jak nanotechnologia, z wysoką koncentracją składników aktywnych, pozwala osiągnąć rezultaty porównywalne z profesjonalnymi zabiegami gabinetowymi – w komfortowej, domowej odsłonie. Z dermokosmetykami Sesdermą pielęgnacja staje się codziennym rytuałem piękna – opartym na osiągnięciach naukowych, skuteczności działania i przyjemności aplikacji.