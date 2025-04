Gładkie i lśniące włosy niczym z najlepszego salonu fryzjerskiego

Women’s history months: perfect match w świecie beauty. Kobieca siła duetu w marce Say Hi

Błyszczące, sprężyste włosy to must-have dla Gen Z w dzisiejszym świecie, w którym życie toczy się szybko – jednak pomimo wszystkich dostępnych rozwiązań dotyczących pielęgnacji włosów, nie zawsze jest to łatwe do osiągnięcia.

Duża grupa młodych ludzi doświadcza przetłuszczania się skóry głowy wkrótce po myciu włosów, a ponad połowa osób z długimi włosami zmaga się z uporczywym puszeniem się włosów, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności i przy deszczowej pogodzie. Do tego wielu z nich ma już dość pozbawionych objętości i matowych włosów. Pomimo tych powszechnych – i zwyczajnie irytujących – problemów związanych z włosami, obecny rynek produktów do pielęgnacji nie jest w stanie zapewnić wszystkich najważniejszych rozwiązań oczekiwanych przez Gen Z. Dlaczego?

Produkty nabłyszczające bez spłukiwania często pozostają na włosach, powodując niepożądane przetłuszczenie się i uczucie obciążenia. Formuły zapobiegające puszeniu się włosów obciążają je, sprawiając, że stają się one płaskie oraz tracą naturalną sprężystość i elastyczność. Produkty o silnym działaniu oczyszczającym często powodują puszenie się włosów, pogłębiając ten problem i wpędzając użytkowniczki w spiralę ciągłego niezadowolenia.

Zauważając zmianę w potrzebach konsumentek z Gen Z, Kérastase stworzyła innowacyjne rozwiązanie dla tych trzech uporczywych problemów z włosami. Przed Wami rozwiązanie zapewniające idealną równowagę między blaskiem, gładkością i ochroną przed puszeniem, bez kompromisów: Poznajcie Gloss Absolu.

Nic tak nie podnosi pewności siebie jak piękne, lśniące włosy. Uzyskanie takiego efektu staje się wyjątkowo proste dzięki naszej nowej linii produktów Gloss Absolu. Dzięki przemianie matowych, pozbawionych blasku kosmyków w pełne blasku włosy, po użyciu którejkolwiek z naszych formuł nabłyszczających zawsze zyskasz pewność siebie oraz poczujesz się (i będziesz wyglądała) jak najlepsza wersja siebie.

- Magia linii Gloss Absolu polega na natychmiastowej, widocznej transformacji włosów – bez jakiegokolwiek wysiłku. Czekało na to całe nowe pokolenie konsumentek skupionych na dbaniu o swoje włosy – i właśnie takie produkty im się należą. Dzięki wykorzystaniu naszej najnowszej, innowacyjnej technologii Hydra-Glazing każdy z tych produktów nabłyszcza włosy, eliminując puszenie, a przy tym zapewnia długotrwałą gładkość i blask. Olejek Glaze Drops to kluczowy i najważniejszy element linii. Ta wyjątkowa formuła na pewno stanie się stałym elementem twojej codziennej pielęgnacji włosów; jest już częścią mojej. Od niezwykle lekkiej konsystencji otulającej włosy swoim blaskiem po urokliwy design – pokochasz ten olejek od pierwszego wejrzenia. Nasi profesjonalni fryzjerzy już zachwycają się jego wpływem na włosy, nazywając go idealnym rozwiązaniem dla klientek poszukujących perfekcyjnego, pełnego blasku wykończenia fryzury. Nasze piękne ambasadorki – Sydney Sweeney, Emily Ratajkowski i Yang Mi – jak zwykle ożywiają świat Gloss Absolu, tworząc dla Kérastase kampanię, która zapoczątkuje nową erę autoekspresji, pewności siebie i włosów jak ze snu. Włosy odważnie lśniące i gładkie jak nigdy dotąd to ideał dla Gen Z i kolejnych pokoleń - ROSA CARRIÇO Globalna Dyrektor Marki Kérastase.

Bazujące na kluczowych składnikach stosowanych w pielęgnacji skóry, przełomowe formuły wzajemnie się uzupełniają, umożliwiając konsumentkom z Gen Z uzyskanie upragnionego lustrzanego połysku i wymarzonego wykończenia włosów, w warunkach domowych i bez wysiłku.

OCZYSZCZANIE: Usuwa nadmiar sebum, kurz i inne zanieczyszczenia, zapewniając odświeżoną, czystą i promienną bazę.

PIELĘGNACJA: Wygładza włókna włosów, aby odbijały światło jak lustro, wzmacniając ich naturalny połysk.

WYGŁADZENIE: Idealnie wygładzenia włókna, które równomiernie odbijają światło, zapewniając nieskazitelne, błyszczące wykończenie fryzury.

i Autor: materiały prasowe Kerastase