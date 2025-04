Ikoniczne buty w nowej odsłonie – gotowy na przyszłość

Women’s history months: perfect match w świecie beauty. Kobieca siła duetu w marce Say Hi

Zadebiutował podczas Milan Design Week w ramach instalacji zaprojektowanej przez Willo Perrona pod tytułem "CHECKERED FUTURE: FREQUENCY MANIFEST", a wydarzeniu towarzyszyły występy muzyczne takich artystów jak Björk, Vegyn i Evissimax. Vans podkreśla swoje zaangażowanie w świat designu, sztuki i muzyki podczas Milan Design Week, prezentując model Old Skool 36 FM w ramach linii OTW by Vans. Kultowy Old Skool został na nowo zinterpretowany – tym razem z elementami inspirowanymi dźwiękiem – i zadebiutował w immersyjnej instalacji "CHECKERED FUTURE: FREQUENCY MANIFEST", która miała miejsce w prestiżowym Triennale Milano.

Za projekt odpowiadał Willo Perron, a za oprawę dźwiękową – Tim Hecker. Doświadczenie płynnie przeniosło gości z bogatej historii marki Vans do jej futurystycznej wizji, podkreślając globalny wpływmarki oraz jej nieustanne dążenie do innowacji na styku kultury i przemysłu.

Instalacja „CHECKERED FUTURE: FREQUENCY MANIFEST” bada wizualną architekturę dźwięku poprzez fizyczne ukazanie niewidzialnych elementów: częstotliwości, fal i wibracji. To właśnie onestanowiły bezpośrednią inspirację do stworzenia modelu Old Skool 36 FM. Projekt rozszerza się również na ogród Triennale, łącząc architektoniczną historię tego miejsca z syntetycznym i wspólnotowym doświadczeniem. Wielki balkon został przekształcony w ceremoniową scenę, na której wystąpili Björk, Vegyn i Evissimax, a monumentalny motyw szachownicy zrealizowano wformie lustrzanych paneli otaczających tłum zgromadzony poniżej.

Model Old Skool 36 FM to odważna reinterpretacja klasycznego Old Skool (pierwotnie Style 36) – drugiego w historii buta skate'owego Vans i pierwszego, który wyróżniał się kultowym Sidestripe’em,symbolem nierozerwalnie związanym zarówno z dziedzictwem marki, jak i popkulturą. Jako pierwszy model z serii ‘Future Make’ w ramach linii OTW, Old Skool 36 FM przesuwa granice innowacji dziękiprogresywnemu podejściu do designu, zaawansowanej konstrukcji i nowoczesnym materiałom – łącząc inspiracje przeszłości z wizją przyszłości.

Old Skool 36 FM to nowoczesna reinterpretacja kultowego wzoru waflowego, która wyróżnia się komponentową konstrukcją cupsole, profilowaną cholewką i językiem z dzianiny technicznej orazwyrazistym, trójwymiarowym bocznym paskiem z wtryskiwanego TPU. But został dodatkowo wyposażony w autorską wkładkę Sola Foam ADC oraz konstrukcję EVA Strobel,zapewniającą wyjątkowy komfort i poczucie premium. To śmiała, przyszłościowa ewolucja oryginalnego modelu – zaprojektowana z myślą o kolejnej generacji stylu i funkcjonalności.

Model Old Skool 36 FM będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: Marshmallow i Black.

Premiera zaplanowana jest na 11 kwietnia 2025 roku.

Instalacja „CHECKERED FUTURE: FREQUENCY MANIFEST” zaprezentowana w Triennale Milano stanowi kontynuację globalnych aktywności marki Vans – w tym czerwcowej instalacji skate’owej w 2024roku pod bazyliką Sacré Coeur de Montmartre w Paryżu oraz współpracy z S.R.STUDIO. LA. CA. Sterlinga Ruby'ego podczas Frieze Los Angeles.

Debiut OTW by Vans podczas Paris Fashion Week Men’s w czerwcu 2023 roku na Sekwanie jeszcze mocniej podkreśla zaangażowanie marki w łączenie deskorolki z elementami kultury.Wszystkie te wydarzenia odzwierciedlają misję OTW by Vans: tworzyć wizjonerskie doświadczenia i na nowo definiować granice designu oraz opowiadania historii marki.

i Autor: materiały prasowe Vans