Włóż 2 kostki do chlebaka. Pieczywo będzie jak z pieca przez wiele dni. Sposób na przechowywanie chleba

Włóż 2 kostki do chlebaka. Pieczywo będzie jak z pieca przez wiele dni

Każdy z nas lubi zjeść kanapkę ze świeżutkim i pachnącym chlebem, wyjętym prosto z pieca. Jednak bywa, że nawet świeżo kupiony bochenek już po kilku godzinach czerstwieje. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów, aby przedłużyć jego świeżość. Są dwie podstawowe kwestie, których należy przestrzegać podczas przechowywania chleba. Po pierwsze zabezpieczyć pieczywo w taki sposób, aby nie wysychało, a po drugie - chronić je przed zbytnią wilgocią. Jednym ze sposobów, który pomoże przedłużyć świeżość pieczywa, jest umieszczenie w chlebaku dwóch kostek cukru. Otóż kostki cukru skutecznie wchłaniają nadmiar wilgoci z otoczenia, zapobiegając w ten sposób pleśnieniu. Dzięki temu prostemu zabiegowi pieczywo dłużej pozostanie miękkie i smaczne.

Jak przechowywać pieczywo, aby były świeże przez długi czas?

Jak wspomniałam wcześniej - zapewniając odpowiednie warunki, możemy skutecznie przedłużyć świeżość chleba lub bułek. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, z czego wykonany jest nasz chlebak. Powinien on zapewniać cyrkulację powietrza, chroniąc chleb przed wysychaniem i pleśnią. Najlepsze są chlebaki ceramiczne lub drewniane. Chleb warto owinąć w lnianą lub bawełnianą ściereczkę. Naturalne włókna pozwalają chlebowi oddychać, jednocześnie chroniąc go przed wysychaniem. Także zamrażanie pieczywa to doskonały sposób na długotrwałe przechowywanie chleba. Pokrój go na kromki lub na mniejsze kawałki, owiń szczelnie folią spożywczą lub włóż do woreczka strunowego i zamroź. Zamrożony chleb można przechowywać do 2-3 miesięcy. Przed spożyciem rozmroź go w temperaturze pokojowej lub w piekarniku.

Czego unikać podczas przechowywania chleba?

Jeśli chcesz, aby pieczywo zachowało swoją świeżość możliwie jak najdłużej to unikaj tych rzeczy: