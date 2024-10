Prędzej UMRĘ, niż dostanę się do lekarza. Mam termin na 2030 rok! Polacy są WŚCIEKLI!

Anna Kalczyńska wraca do telewizji! Dziennikarka przechodzi do TVP i będzie gwiazdą poważnej stacji

„Syf na kółkach!”, tak krótko i treściwie skomentował opiekę lekarską w Polsce mężczyzna, którego Adam Feder spotkał nieopodal Szpitala Praskiego w Warszawie. „Półtora roku czekam do chirurga naczyniowego. Mam 74 lata i nikt mnie nie uszanuje…”, żaliła się emerytka. „Powiedziałam lekarzowi: jeżeli będę miała tego tętniaka, jak dożyję, to przyjdę, a jak nie, no to trudno...”, relacjonowała kolejna pacjentka, która dopiero za rok będzie mieć kolejną wizytę u lekarza. „Miałem mieć operację na kolano, to wyznaczyli termin na 2030 rok!”, żalił się młody mężczyzna. Uznał, że dopóki może się poruszać bez kul, nie będzie blokować miejsca w kolejce i zrezygnował z operacji. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy mówią o systemie ochrony zdrowia.