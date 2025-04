Dramatyczna akcja poszukiwawcza w Otwocku. Babcia i wnuczka zniknęły podczas spaceru

TO STRASZNE

W nocy z piątku na sobotę wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Zaginęła 67-letnia kobieta i jej 10-letnia wnuczka. Obie wyszły na spacer i przepadły jak kamień w wodę. Rodzina szukała na własną rękę, ale bez skutku. Strach i panika rosły z każdą minutą. W końcu zrozpaczeni bliscy zadzwonili na policję.

Policjanci ruszyli do akcji błyskawicznie. Rozpoczęli poszukiwania na szeroką skalę, przeczesując okolicę i sprawdzając wszystkie możliwe ścieżki, którymi mogły pójść zaginione. Największe siły skierowano na ciągi komunikacyjne. Czas uciekał.

Szczęśliwy finał poszukiwań

Kierownik Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją otwockiej jednostki w niespełna dwie godziny od zgłoszenia odnalazł seniorkę i dziewczynkę. Znajdowały się one aż 15 kilometrów od domu! Zaginione były zdezorientowane i nie wiedziały, jak wrócić do domu.

Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownicy przebadali kobiety, a następnie przekazali je w ręce stęsknionych bliskich.