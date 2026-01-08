Warszawa w światowej czołówce! Wyprzedziła nawet Bangkok i Barcelonę!

Warszawa zyskała międzynarodowe uznanie, plasując się wysoko w prestiżowych rankingach najlepszych miast świata.

W zestawieniu "52 Places to Go in 2026" The New York Times, stolica Polski zajęła drugie miejsce, wyprzedzając światowe metropolie.

Amerykańskich dziennikarzy zachwyciły m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej i transformacja Placu Defilad. Sprawdź, co jeszcze sprawiło, że Warszawa stała się tak inspirującym kierunkiem podróży!

Warszawa wyprzedziła Bangkok i Barcelonę

Nie tak dawno pisaliśmy, że Warszawa znalazła się w najnowszym zestawieniu 2026 World’s Best Cities Report, czyli rankingu 100 najlepszych metropolii świata. Stolica Polski uplasowała się tam na 43. miejscu.

Warszawa znalazła się również w prestiżowym zestawieniu „European Cities Of The Future: 10 Places To Visit In 2026”, opublikowanym przez magazyn Forbes.

Teraz Warszawa ma kolejny powód do dumy. Została bowiem wyróżniona w prestiżowym zestawieniu amerykańskiego dziennika The New York Times „52 Places to Go in 2026”, czyli corocznym rankingu najciekawszych kierunków podróży na świecie.

Warszawa uplasowała się na 2. miejscu, wyprzedzając tak znane miejsca na mapie świata, jak Bangkok, Barcelona, Islandia czy Melbourne! Tym samym stolica Polski została uznana za jedno z najbardziej inspirujących miejsc do odwiedzenia w nadchodzącym roku.

- Wyróżnienie w rankingu The New York Times to ważny sygnał dla świata i potwierdzenie, że Warszawa konsekwentnie buduje swój wizerunek jako nowoczesna europejska stolica, w której historia i przyszłość spotykają się w inspirujący sposób - podkreślił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Co w Warszawie zachwyciło amerykańskich dziennikarzy?

Co tak zachwyciło amerykańskich dziennikarzy? Między innymi Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaprojektowane przez Thomasa Phifera. „Budynek lśni obok monumentalnego Pałacu Kultury i Nauki, wyznaczając nowy rozdział w historii przestrzeni publicznej i tożsamości kulturalnej miasta” - piszą publicyści The New York Times. Ich zdaniem szczególną uwagę zwraca przełomowa wystawa „Kwestia kobieca 1550–2025”, obejmująca niemal 200 dzieł i ukazująca bogactwo twórczości artystek od renesansu po współczesność.

Uwadze amerykańskiego dziennika nie umknęły również zmiany zachodzące w samym sercu miasta. Dziennik zauważył, że Plac Defilad - niegdyś przestrzeń masowych parad przeobraża się dziś w zieloną, przyjazną pieszym i pełną życia przestrzeń publiczną.

NYT przypomniał również, że przez lata Warszawa była często postrzegana przede wszystkim jako miasto funkcjonalne i pragmatyczne. Dziś jednak, jak zauważają autorzy zestawienia, stolica domaga się, by zobaczono ją na nowo - jako metropolię kreatywną, pełną energii, zmieniającą się na oczach mieszkańców i gości.

