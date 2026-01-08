3 słowa wybrane spośród ponad 20 propozycji. Znamy już wyniki plebiscytu na Słowo Roku 2025

2026-01-08

W czwartek, 8 stycznia 2026 roku, poznaliśmy wyniki Plebiscytu Słowo Roku, który organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego. Zarówno w głosowaniu internetowym, jak i w głosowaniu kapituły złożonej z kilkunastu językoznawców i dziennikarzy, zwyciężyły te same słowa, chociaż w innej kolejności. Są to: dron, kosmos i weto.

Autor: Szymon Pulcyn/ PAP
Plebiscytu Słowo Roku 2025

Plebiscyt organizowany przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Języka Polskiego ma dwie odsłony: głosowanie internetowe, w którym w tym roku udział wzięło blisko 1400 internautów, i głosowanie kapituły złożonej z kilkunastu językoznawców i dziennikarzy, wśród których znaleźli się m.in. prof. Jerzy Bralczyk i prof. Jan Miodek.

Celem konkursu jej wyłonienie słowa, które najbardziej charakteryzuje ostatnie 12 ostatnich miesięcy. Jak wyjaśnił sekretarz kapituły plebiscytu prof. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego, konkurs na Słowo Roku jest po to „by zastanowić się nad językiem, nie po to, by robić ranking popularności społecznej czy politycznej".

Głosowanie w konkursie internetowym zakończyło się 31 grudnia. Głos można było oddać na dwa sposoby - wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji (jednostki leksykalnej jedno- lub dwuwyrazowej).

Wśród propozycji do wyboru były m.in. słowa: prezydent, sabotaż, dywersja, alkohol, prohibicja, prokuratura, astronauta, rozejm, głosy, zbrodnia wojenna czy ludobójstwo. Jednak jak podkreśliła kapituła językoznawców, żadne z tych słów nie zbliżyło się liczbą głosów do zwycięskiej trójki.

Plebiscytu Słowo Roku 2025. Wyniki

W czwarte, 8 stycznia, przedstawiciele kapituły językoznawców ogłosili zwycięskie słowa roku.

- W tym roku kapituła językoznawców wybrała słowo „dron”. Na drugim miejscu umieściła słowo „weto”, a na trzecim słowo „kosmos”. W głosowaniu internetowym Uniwersytetu Warszawskiego wygrało słowo „kosmos”. Na drugim miejscu był „dron”. Na trzecim miejscu było „weto” - przekazał prof. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak dodał, ta trójka zdeklasowała pozostałe propozycje. To właśnie te słowa były o wiele częściej używane w roku 2025 niż w latach poprzednich.

Poniżej udostępniamy transmisję z ogłoszenia wyników Plebiscytu Słowo Roku 2025.

Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Upamiętnili 53-letnią Małgosię
