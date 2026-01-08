3 słowa wybrane spośród ponad 20 propozycji. Znamy już wyniki plebiscytu na Słowo Roku 2025

Plebiscytu Słowo Roku 2025

Plebiscyt organizowany przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Języka Polskiego ma dwie odsłony: głosowanie internetowe, w którym w tym roku udział wzięło blisko 1400 internautów, i głosowanie kapituły złożonej z kilkunastu językoznawców i dziennikarzy, wśród których znaleźli się m.in. prof. Jerzy Bralczyk i prof. Jan Miodek.

Celem konkursu jej wyłonienie słowa, które najbardziej charakteryzuje ostatnie 12 ostatnich miesięcy. Jak wyjaśnił sekretarz kapituły plebiscytu prof. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego, konkurs na Słowo Roku jest po to „by zastanowić się nad językiem, nie po to, by robić ranking popularności społecznej czy politycznej".

Głosowanie w konkursie internetowym zakończyło się 31 grudnia. Głos można było oddać na dwa sposoby - wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji (jednostki leksykalnej jedno- lub dwuwyrazowej).

Wśród propozycji do wyboru były m.in. słowa: prezydent, sabotaż, dywersja, alkohol, prohibicja, prokuratura, astronauta, rozejm, głosy, zbrodnia wojenna czy ludobójstwo. Jednak jak podkreśliła kapituła językoznawców, żadne z tych słów nie zbliżyło się liczbą głosów do zwycięskiej trójki.

Plebiscytu Słowo Roku 2025. Wyniki

W czwarte, 8 stycznia, przedstawiciele kapituły językoznawców ogłosili zwycięskie słowa roku.

- W tym roku kapituła językoznawców wybrała słowo „dron”. Na drugim miejscu umieściła słowo „weto”, a na trzecim słowo „kosmos”. W głosowaniu internetowym Uniwersytetu Warszawskiego wygrało słowo „kosmos”. Na drugim miejscu był „dron”. Na trzecim miejscu było „weto” - przekazał prof. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak dodał, ta trójka zdeklasowała pozostałe propozycje. To właśnie te słowa były o wiele częściej używane w roku 2025 niż w latach poprzednich.

Poniżej udostępniamy transmisję z ogłoszenia wyników Plebiscytu Słowo Roku 2025.

