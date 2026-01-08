Warszawa, zazwyczaj tętniąca życiem, doświadczyła masowego odpływu mieszkańców, co zaskakuje ekspertów.

Analiza danych mobilnych Orange Polska ujawniła, że w ostatnim czasie stolicę opuściło prawie 782 tys. osób.

Dlaczego Warszawa pustoszeje?

Wielki exodus ze stolicy

Warszawa od lat kojarzy się z nieustannym ruchem, zatłoczonymi ulicami i miastem, które niemal nigdy nie zasypia. W godzinach szczytu trudno tu o wolne miejsce w komunikacji miejskiej, a centrum tętni życiem od rana do późnego wieczora. Tym większe zdziwienie może budzić fakt, że są momenty, gdy stolica w krótkim czasie wyraźnie pustoszeje, a liczba osób przebywających w mieście gwałtownie spada.

Można to zauważyć w szczególności podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Właśnie wtedy miejscowość ta wygląda jak zupełnie inne miasto – w wielu momentach przypomina opustoszałą metropolię. Kwestię tę zbadał w ostatnim czasie zespół Big Data Orange Polska, opierając się na analizie ruchu telefonów komórkowych.

Big Data i telefony komórkowe zamiast spisu powszechnego

Dokładną aalizę przygotował zespół Big Data Orange Polska, który wykorzystał ogromne zbiory danych o logowaniach telefonów komórkowych do stacji bazowych. Dzięki algorytmom i sztucznej inteligencji możliwe było przeliczenie tych logowań na szacunkową liczbę osób przebywających w mieście w różnych dniach - od listopada 2025 aż po początek stycznia 2026.

Ponad 780 tysięcy osób mniej w święta

Dane uzyskane podczas badania robią wrażenie i przedstawiają się następująco:

17 grudnia 2025 r., godz. 18:00 – najwyższa liczba osób w Warszawie: około 2 173 932.

24 grudnia 2025 r., Wigilia, godz. 18:00 – liczba spada do 1 417 088.

25 grudnia 2025 r., 1. dzień świąt, godz. 15:00 – w stolicy zostaje tylko 1 391 945 osób.

To oznacza, że w najintensywniejszym momencie Warszawę opuściło niemal 782 000 osób – to mniej więcej tyle, ile wynosi liczba mieszkańców dużych polskich miast.

Sylwester inny niż Boże Narodzenie

Interesujące jest to, że Sylwester i Nowy Rok wyglądały zupełnie inaczej: stolica nie opustoszała tak mocno, jak podczas bożonarodzeniowego weekendu. W tych dniach w Warszawie pozostało zdecydowanie więcej osób – exodus wyniósł wtedy tylko trochę ponad 300 000 wyjazdów.