To miasto znajduje się niedaleko Warszawy. Mieszkał tam Józef Piłsudski

Oaza niedaleko Warszawy. Doceniał ją Józef Piłsudski

Coraz więcej osób szuka dziś spokojnych miejsc niedaleko Warszawy, czyli takich, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku, odetchnąć świeżym powietrzem i na chwilę zwolnić tempo. Wokół stolicy nie brakuje miasteczek, które oferują ciszę, zieleń i niepowtarzalny klimat. Jedno z nich wyróżnia się jednak szczególnie – to właśnie tutaj przed laty mieszkał Józef Piłsudski, a jego obecność na zawsze wpisała to miejsce w historię Polski. Poznajcie Sulejówek.

Sulejówek: miasteczko Józefa Piłsudskiego

Sulejówek to spokojne, zielone i pełne uroku miejsce, w którym swoje lata spędził Józef Piłsudski, jeden z najwybitniejszych Polaków i twórca niepodległej Rzeczypospolitej. To właśnie tutaj, w willi "Milusin", Piłsudski mieszkał wraz z żoną Aleksandrą i córkami w latach 20. XX wieku. Dziś budynek ten jest częścią nowoczesnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które łączy tradycję z multimedialną formą opowieści o życiu i działalności Marszałka.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sulejówek [ZDJĘCIA MIASTA]

Perła Mazowsza, o której mało się mówi

Sulejówek to wyjątkowa lokalizacja niedaleko Warszawy, która nadal jest niedoceniana przez społeczeństwo. Miasto ma jednak wiele do zaoferowania i mowa nie tylko o aspekcie Józefa Piłsudskiego. Sulejówek to bowiem też przestrzeń, w której wciąż czuć ducha międzywojennej Polski.

Niskie, willowe zabudowania otoczone sosnowymi lasami, tworzą atmosferę spokoju i nostalgii. W czasach Piłsudskiego to właśnie tu, z dala od warszawskiego zgiełku, odpoczywali politycy, artyści i społecznicy. Co ciekawe, dziś wielu mieszkańców stolicy wybiera Sulejówek jako miejsce do życia – ze względu na ciszę, bliskość natury i szybki dojazd do centrum Warszawy.