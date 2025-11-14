Najlepsze miasta świata. Dwie polskie stolice wysoko na liście

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-14 5:21

W najnowszym zestawieniu 2026 World’s Best Cities Report znalazły się aż dwa polskie miasta, które uplasowały się wysoko wśród stu najlepszych metropolii świata. Ranking opracowany przez Resonance Consultancy, ocenia miasta pod kątem jakości życia, atrakcyjności oraz potencjału gospodarczego. Wynik Polski pokazuje, że nasze metropolie coraz śmielej konkurują z globalnymi centrami biznesu.

Super Express Google News

Najlepsze miasta świata wybrane

W ostatnim czasie ujrzeliśmy najnowszy ranking World’s Best Cities Report 2026, będący jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów miast. Zestawienie analizuje setki metropolii z całego świata, oceniając je na podstawie danych statystycznych, jakości życia, atrakcyjności turystycznej, oferty kulturalnej, dostępności usług oraz potencjału gospodarczego. Dzięki temu powstaje kompleksowy obraz miast, w których warto żyć, pracować i inwestować. Choć wielu może wydawać się to dziwne, to okazuje się, że w edycji 2026 w światowej czołówce znalazły się również dwa miasta z Polski.

Polecany artykuł:

Wygląda jak opuszczony Disneyland. Bajkowe osiedle przyprawia o dreszcze!

Oto najlepsze miasta na świecie. Podium może zaskoczyć

W najnowszym raporcie 2026 World’s Best Cities Report przygotowanym przez Resonance Consultancy w pierwszej 10 znalazło się sporo zaskoczeń. Okazuje się bowiem, że jednym z najlepszych miast świata jest m.in. Berlin. Które jednak miejsce zdobyła stolica Niemiec oraz kto zwyciężył tegoroczne zmagania? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę TOP 10 najlepszych miast na świecie.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

TOP 10 najlepszych miast na świecie

Barcelona
12 zdjęć

Polskie miasta wyróżnione w rankingu

Co ciekawe, w zestawieniu znalazła się również Warszawa, która uplasowała się na 43. miejscu. Nieco dalej, bo na pozycji 71. pojawił się natomiast Kraków. To więc ważny sygnał - oba miasta utrzymują się w światowej setce i poprawiają swoją widoczność w międzynarodowych rankingach miast.

Warto wspomnieć, że Warszawa została wysoko oceniona za poziom wykształcenia mieszkańców (7. miejsce na świecie), zdrowia publicznego oraz rozwoju infrastruktury. W Krakowie natomiast eksperci docenili rozwój gospodarczy oraz klimat Starego Miasta.

Czy wiesz, ilu mieszkańców mają te miasta Polski? Sprawdź swoją wiedzę geograficzną w trudnym quizie!
Pytanie 1 z 10
Szczecin ma:
To miasto istnieje w dwóch krajach jednocześnie. Łamie zasady geografii!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING
ZESTAWIENIE