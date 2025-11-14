Najlepsze miasta świata wybrane

W ostatnim czasie ujrzeliśmy najnowszy ranking World’s Best Cities Report 2026, będący jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów miast. Zestawienie analizuje setki metropolii z całego świata, oceniając je na podstawie danych statystycznych, jakości życia, atrakcyjności turystycznej, oferty kulturalnej, dostępności usług oraz potencjału gospodarczego. Dzięki temu powstaje kompleksowy obraz miast, w których warto żyć, pracować i inwestować. Choć wielu może wydawać się to dziwne, to okazuje się, że w edycji 2026 w światowej czołówce znalazły się również dwa miasta z Polski.

Oto najlepsze miasta na świecie. Podium może zaskoczyć

W najnowszym raporcie 2026 World’s Best Cities Report przygotowanym przez Resonance Consultancy w pierwszej 10 znalazło się sporo zaskoczeń. Okazuje się bowiem, że jednym z najlepszych miast świata jest m.in. Berlin. Które jednak miejsce zdobyła stolica Niemiec oraz kto zwyciężył tegoroczne zmagania? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę TOP 10 najlepszych miast na świecie.

TOP 10 najlepszych miast na świecie

Polskie miasta wyróżnione w rankingu

Co ciekawe, w zestawieniu znalazła się również Warszawa, która uplasowała się na 43. miejscu. Nieco dalej, bo na pozycji 71. pojawił się natomiast Kraków. To więc ważny sygnał - oba miasta utrzymują się w światowej setce i poprawiają swoją widoczność w międzynarodowych rankingach miast.

Warto wspomnieć, że Warszawa została wysoko oceniona za poziom wykształcenia mieszkańców (7. miejsce na świecie), zdrowia publicznego oraz rozwoju infrastruktury. W Krakowie natomiast eksperci docenili rozwój gospodarczy oraz klimat Starego Miasta.

