Jego "domem" jest dół wykopany nad Wisłą. 76-latek żyje tak już 15 lat!

Przypadkowy spacerowicz odkrył niezwykłą historię 76-letniego mężczyzny mieszkającego nad Wisłą.

Senior od 15 lat żyje w wykopanym dole, odrzucając oferty noclegowni, ceniąc sobie wolność i sąsiedztwo rzeki.

Strażnicy miejscy zapewnili mu wsparcie, w tym ciepłe posiłki i pomoc w załatwieniu formalności emerytalnych.

Poznaj niezwykłą historię i dowiedz się, jak możesz pomóc potrzebującym w trudnych warunkach!

Warszawa. 76-latek mieszka w dole nad Wisłą!

Historia 76-letniego seniora znad Wisły ujrzała światło dzienne przypadkiem. Do tej pory nikt najprawdopodobniej nie wiedział, że mężczyzna od lat mieszka bez dachu nad głową. Czy to siarczyste mrozy, czy mordercze upały, 76-latek nie szukał pomocy w noclegowniach.

W poniedziałek, 5 stycznia, przypadkowy spacerowicz spostrzegł 76-latka, gdy ten rąbał drewno w obszarze chronionym Natura 2000. Sprawę zgłosił patrolującym rejon Wisły strażnikom miejskim. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali zbierającego chrust, przemarzniętego 76-latka. Mężczyzna był zdrowy i w pełni sił. Chociaż w stolicy panuje zima i siarczyste mrozy, przybierające na sile zwłaszcza nocą, zdecydowanie odrzucił propozycje przeniesienia się do ogrzewalni czy noclegowni. - Panowie, ja tu mieszkam od 15 lat. Zobaczcie, jak się urządziłem - powiedział senior strażnikom miejskim i zaprowadził ich do swojego "domu".

Jak relacjonują funkcjonariusze, "domem" mężczyzny okazał się wykopany w ziemi i przykryty deskami dół! Widząc, w jakich warunkach bytuje 76-latek, mundurowi po raz kolejny zapytali go, czy nie chciałby jednak przenieść się do noclegowni. Mężczyzna ponownie odmówił, podkreślając, że „ceni sobie wolność i sąsiedztwo Wisły”. Stwierdził jednak, że chętnie skorzysta z dowożonej dwa razy w tygodniu przez strażników miejskich gorącej zupy. Poprosił ich także o skontaktowanie go z OPS.

- Mieszkam tu już od 15 lat, a chyba nikt nie wie, że tu jestem. Potrzebowałbym wsparcia pomocy społecznej w wypełnieniu dokumentów do ZUS, bo należy mi się już świadczenie emerytalne - wyjaśnił funkcjonariuszom bezdomny senior. Strażnicy podzielili się z nim swoimi kanapkami i gorącą herbatą. Jak się dowiedzieli, mężczyzna żyje na co dzień ze sprzedaży surowców wtórnych. Zbiera je nocami, a za dnia segreguje i sprzedaje w skupie.

76-latek znad Wisły otrzyma wsparcie

Przez całkowity przypadek senior w kryzysie bezdomności przestał być niewidzialny dla świata. Otrzymał pomoc, o jaką prosił strażników miejskich. - Funkcjonariusze poprosili policję o sprawdzenie, czy krzepki senior nie jest osobą poszukiwaną, a następnie dopisali "dom" pana Mieczysława do listy ponad 100 miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności, monitorowanych przez straż miejską. Ze spotkania sporządzili też dokładną notatkę do Ośrodka Pomocy Społecznej, precyzyjnie oznaczając na mapie rejon pobytu mężczyzny, aby pracownik OPS-u mógł do niego trafić. Informacja o miejscu przebywania seniora została też przekazana funkcjonariuszom rozwożącym zupę w ramach akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”, prowadzonej rokrocznie, wspólnie z Caritas Polska - przekazał Jerzy Jabraszko ze stołecznej Straży Miejskiej.

Ważny apel strażników miejskich

- Pamiętajmy, aby zwłaszcza w okresie niskich temperatur zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające przez długi czas lub nocujące pod gołym niebem. Jeśli osoba taka potrzebuje pomocy, należy niezwłocznie to zgłosić, dzwoniąc do straży miejskiej na 986, a w razie zagrożenia jej zdrowia lub życia - na ogólnopolski numer alarmowy 112 - apelują stołeczni strażnicy miejscy.

Rafał Trzaskowski przemawia na pogrzebie Michała Urbaniaka. Wzruszające słowa! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.