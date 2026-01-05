Zacznie się już w niedzielę! Takiej temperatury nie było kilka lat. Zima przypuści mocny atak

2026-01-05 7:59

Zacznie się już w niedzielę! Zima wraca z potężnym uderzeniem i nie zamierza szybko odpuścić. A takich temperatur w Warszawie nie było od wielu lat! Prognozy są bezlitosne: siarczyste mrozy, śnieg i nocami nawet -27 stopni Celsjusza. A to dopiero początek prawdziwego zimowego oblężenia stolicy!

  • Zima uderzy w Polskę, przynosząc siarczyste mrozy i obfite opady śniegu.
  • W Warszawie temperatura spadnie do -27 stopni Celsjusza. Takiej temperatury nie było w stolicy od wielu lat.
  • Styczeń zapowiada się jako miesiąc wyjątkowo chłodny, z długotrwałymi mrozami i pogodowymi huśtawkami.
  • Jak długo potrwa to zimowe oblężenie i czy mieszkańcy są na nie gotowi?

Prognoza pogody Warszawa. Jak będą wyglądać pierwsze tygodnie stycznia?

Wszystko wskazuje na to, że zimowa aura zostanie z nami na dłużej. Z prognoz długoterminowych wynika, że styczeń 2026 roku przyniesie wyjątkowo mroźną pogodę, z temperaturami spadającymi miejscami nawet w okolice -27 stopni Celsjusza. A mróz i śnieg mają stać się codziennością także w Warszawie.

Dla porównania − grudzień 2025 roku, mimo zimowej końcówki, był miesiącem cieplejszym od normy. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, średnia temperatura w skali kraju była aż o 2,2 stopnia Celsjusza wyższa od normy z lat 1990-2020. Teraz jednak pogoda szykuje prawdziwy zwrot akcji.

Temperatura w Warszawie spadnie do -27 stopni Celsjusza!

Z prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że styczeń będzie wyraźnie chłodniejszy od normy. Najzimniej ma być między 5 a 12 stycznia, kiedy ujemna anomalia temperatury sięgnie -2 do -3 stopni Celsjusza. To oznacza jedno: nocne, dwucyfrowe mrozy staną się normą. Termometry mogą wskazywać -15, a w niektórych miejscach nawet -25 stopni Celsjusza, a w wielu miejscach mróz utrzyma się przez całą dobę. Takim miejscem będzie na przykład Warszawa, gdzie 11 oraz 12 stycznia temperatura ma spaść do -27 stopni!

Kolejne tygodnie stycznia również nie przyniosą większego ocieplenia. Synoptycy zapowiadają pogodową huśtawkę: krótkie odwilże będą przeplatać się z kolejnymi falami silnego mrozu. Do tego dojdą opady. Według prognoz ich ilość będzie w normie lub nawet powyżej niej. Dominacja chłodnych mas powietrza sprawi, że zamiast deszczu częściej zobaczymy śnieg, szczególnie na północy kraju.

Jedno jest pewne: zima pokaże pazury, a mieszkańcy Warszawy i całej Polski muszą przygotować się na naprawdę ciężkie warunki.

