Jaka pogoda czeka nas w pierwszych dniach wakacji? W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, jedynie na północy kraju nieco większe zachmurzenie. Temperatury od 17°C na wybrzeżu, w centrum 24–26°C, na południu jeszcze cieplej. Wiatr umiarkowany i porywisty — mówi rzeczniczka IMGW, Agnieszka Prasek. Prawdziwy powiew gorąca spodziewany jest od wtorku, 1 lipca. To właśnie wtedy w pierwszych regionach Polski zacznie się robić upalnie.

Jak podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW, w całym kraju będzie słonecznie, a termometry pokażą – w centrum do 26°C, na zachodzie nawet 31°C:

Fala upałów zaleje Polskę. Ostrzeżenia przed skrajnym upałem

Prawdziwa kulminacja upałów nastąpi jednak w środę i czwartek. W tych dniach niemal w całym kraju słupki rtęci poszybują do ekstremalnych poziomów.

— W środę na przeważającym obszarze 30–34°C, a w czwartek niewykluczone, iż na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Od zachodu zacznie przybywać więcej chmur, pojawią się przelotne opady deszczu i burze — dodaje Agnieszka Prasek.

Choć pod koniec tygodnia temperatury mają się nieco obniżyć – lokalnie do 26–28°C – to nie oznacza końca gorącego okresu. Weekend przyniesie przejściowe ochłodzenie z burzami i opadami, ale już na początku przyszłego tygodnia termometry ponownie mogą pokazywać nawet 30 stopni.

To pierwsza tego lata tak silna i ogólnokrajowa fala upałów w Polsce. Eksperci IMGW podkreślają, że choć wysokie temperatury to nic niezwykłego latem, to tegoroczne uderzenie gorąca przychodzi nagle i od razu z bardzo wysokimi wartościami.

Tymczasem południe Europy już zmaga się z potężnymi skutkami fali upałów. W Turcji dochodzi do pożarów lasów, które zmusiły lokalne władze do ewakuacji setek osób. Dym z płonących obszarów dotarł aż na greckie wyspy. W wielu regionach Hiszpanii, Włoch i Bałkanów temperatury przekraczają 40°C, a lokalne służby wydają najwyższe alerty pogodowe.

Polskie służby apelują o ostrożność, unikanie wychodzenia na słońce w najgorętszych godzinach dnia oraz odpowiednie nawodnienie. Osoby starsze, dzieci i przewlekle chore są szczególnie narażone na negatywne skutki upałów.

Wszystko wskazuje na to, że lato 2025 dopiero się rozkręca!